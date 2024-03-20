Политолог объяснил, как промедление с законом о мобилизации демотивирует союзников Украины

Руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в эфире Вечір.LIVE дал интервью ведущему Сергею Гулюку. Он объяснил, как промедление с принятием закона о мобилизации влияет на союзников Украины.

Ситуацию Мельник описал в эфире Новини.LIVE в среду, 20 марта.

Союзники Украины демотивированы

"Если Украина не желает отправлять своих сыновей на фронт, то не будет смысла и в оружии, которым никому будет руководить. Чем дальше мы будем тянуть с принятием этого закона, тем больше это будет демотивировать тех, кто предоставляет оружие Украине, и будет придавать аргументы тем, кто за прекращение этой поддержки", — объяснил политолог.

Впрочем, он подчеркнул, что примерно в апреле можно ожидать финансовую помощь от США, ведь речь идет также и об их репутации, как лидера среди союзников.

"Есть вероятность принятия решения о помощи. В каком она будет виде, в какой форме — грантовая ли, или кредиты без процентов — неважно. Главное, чтобы это решение было принято. Это очень важно, поскольку все смотрят прежде всего на Америку", — считает. Мельник.

Ранее мы сообщали, какими вещами должно обеспечивать мобилизованное государство, а что необходимо приобрести самостоятельно.

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