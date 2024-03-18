Розгляд мобілізаційного закону — половина депутатів "прогулюють" засідання комітету

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко заявив, що у рамках розгляду законопроєкту про мобілізацію на засідання безпекового комітету приходять не більше половини обранців. Він наголосив, що правки до документу розглядають лише у тому випадку, якщо присутній їхній автор.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Розгляд мобілізаційного закону

"Трохи більше половини комітету присутні на відповідних засіданнях. Я не розумію чому так відбувається. Не приходять провладні обранці та опозиція, попри те, що усі усвідомлюють важливість "мобілізаційного" законопроєкту", — сказав Демченко, говорячи про відсутність великої кількості нардепів на засіданнях.

Він наголосив, що розгляд запропонованих правок відбувається лише у тому випадку, якщо на засіданні присутній їх автор.

"Мабуть, відсотків 20 від авторів приходить на засідання", — сказав Демченко.

Нардеп наголосив, що існує хибна думка про перекидування відповідальності в межах ухвалення цього документа.

Нагадаємо, у парламенті розповіли, на якому етапі зараз законопроєкт про мобілізацію.

Народний депутат України Михайло Цимбалюк заявив, що відповідний документ однаково матиме певні обмеження прав та свобод українців навіть попри всі правки.