Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Розгляд мобілізаційного закону — половина депутатів "прогулюють" засідання комітету arrow
Розгляд мобілізаційного закону — половина депутатів "прогулюють" засідання комітету

Розгляд мобілізаційного закону — половина депутатів "прогулюють" засідання комітету

18 березня 2024 р. 15:37

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

15:37 Розгляд мобілізаційного закону — половина депутатів "прогулюють" засідання комітету

Text

15:07 РФ потужно обстрілює Сумську та Харківську області — у ДПСУ назвали цілі окупантів

Text

14:15 Наскільки впливовою є опозиція в РФ — ексзаступник РНБО розповів як зупинити Путіна

Text

13:21 НМТ у творчих університетах — Гришина прокоментувала перспективу скасування тесту

Text

12:20 В Україні хочуть скасувати заочну форму навчання – нардеп розповіла про наслідки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:10 Заява Зеленського, бої за Авдіївку та подробиці від 3 ОШБР — прямий ефір Новини.LIVE

17 березня 2024
Text
Ексклюзив

22:52Відстрочка для аспірантів — Гришина розповіла деталі законопроєкту про мобілізацію

Text
Ексклюзив

19:36Гудков спрогнозував, чим закінчиться голосування в Росії

Text
Ексклюзив

18:28Доктор економічних наук розповів, яким чином Росія може розпастися на окремі території

Text
Ексклюзив

17:12В Україні планують закрити школи з малою кількістю дітей — нардеп пояснила перспективу

Text

15:37 Розгляд мобілізаційного закону — половина депутатів "прогулюють" засідання комітету

Text

15:07 РФ потужно обстрілює Сумську та Харківську області — у ДПСУ назвали цілі окупантів

Text

14:15 Наскільки впливовою є опозиція в РФ — ексзаступник РНБО розповів як зупинити Путіна

Text

13:21 НМТ у творчих університетах — Гришина прокоментувала перспективу скасування тесту

Text

12:20 В Україні хочуть скасувати заочну форму навчання – нардеп розповіла про наслідки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:10 Заява Зеленського, бої за Авдіївку та подробиці від 3 ОШБР — прямий ефір Новини.LIVE

17 березня 2024
Text
Ексклюзив

22:52 Відстрочка для аспірантів — Гришина розповіла деталі законопроєкту про мобілізацію

Text
Ексклюзив

19:36 Гудков спрогнозував, чим закінчиться голосування в Росії

Text
Ексклюзив

18:28 Доктор економічних наук розповів, яким чином Росія може розпастися на окремі території

Text
Ексклюзив

17:12 В Україні планують закрити школи з малою кількістю дітей — нардеп пояснила перспективу

Популярні відео

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

16 лютого 2024 р. 14:00
Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко заявив, що у рамках розгляду законопроєкту про мобілізацію на засідання безпекового комітету приходять не більше половини обранців. Він наголосив, що правки до документу розглядають лише у тому випадку, якщо присутній їхній автор.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Розгляд мобілізаційного закону

"Трохи більше половини комітету присутні на відповідних засіданнях. Я не розумію чому так відбувається. Не приходять провладні обранці та опозиція, попри те, що усі усвідомлюють важливість "мобілізаційного" законопроєкту", — сказав Демченко, говорячи про відсутність великої кількості нардепів на засіданнях. 

Він наголосив, що розгляд запропонованих правок відбувається лише у тому випадку, якщо на засіданні присутній їх автор. 

"Мабуть, відсотків 20 від авторів приходить на засідання", — сказав Демченко. 

Нардеп наголосив, що існує хибна думка про перекидування відповідальності в межах ухвалення цього документа.

Нагадаємо, у парламенті розповіли, на якому етапі зараз законопроєкт про мобілізацію.

Народний депутат України Михайло Цимбалюк заявив, що відповідний документ однаково матиме певні обмеження прав та свобод українців навіть попри всі правки.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

15:45 За один удар росіяни завдали збитків Одесі на пів мільярда

15:43 У Києві пʼяний водій скоїв потрійну ДТП — внаслідок аварії постраждали двоє людей

15:40 Повітряна тривога в Україні — окупанти запустили ракети

15:39 Шмигаль заявив, що в кожної української сім'ї повинно бути мінімум три дитини

Text

15:37 Розгляд мобілізаційного закону — половина депутатів "прогулюють" засідання комітету

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:35 Колишній глава футбольних арбітрів Росії працює кур'єром

15:21 Прикордонники показали, як б'ють по окупантах за обстріл Одеси

15:18 Німеччина не буде називати Путіна президентом Росії, — ЗМІ

15:17 ЄС не може заборонити весь російський алюміній — хто виступає проти

15:15 Продав гранати невідомому — на Одещині викрили чергову схему збуту боєприпасів

15:45 За один удар росіяни завдали збитків Одесі на пів мільярда

15:43 У Києві пʼяний водій скоїв потрійну ДТП — внаслідок аварії постраждали двоє людей

15:40 Повітряна тривога в Україні — окупанти запустили ракети

15:39 Шмигаль заявив, що в кожної української сім'ї повинно бути мінімум три дитини

15:35 Колишній глава футбольних арбітрів Росії працює кур'єром

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:21 Прикордонники показали, як б'ють по окупантах за обстріл Одеси

15:18 Німеччина не буде називати Путіна президентом Росії, — ЗМІ

15:17 ЄС не може заборонити весь російський алюміній — хто виступає проти

15:15 Продав гранати невідомому — на Одещині викрили чергову схему збуту боєприпасів

15:15 Білорусь перекидає військових до прикордонного регіону поруч з Литвою

05:55 SuperAV — бронеавтомобіль, який можуть отримати ЗСУ

17 березня 2024
Ексклюзив

08:08 "Старий цирк" із Харкова і "Левеня" зі Львова разом на французькій сцені з благодійною місією

16 березня 2024
Ексклюзив

07:26 Залаштунки премії Оскар і документалки про Зеленського — велике інтервʼю режисера Роднянського

Ексклюзив

06:33 Пережив клінічну смерть та ампутацію — історія військового, який відновлюється у Львові

15 березня 2024

07:00 Законопроєкт про мобілізацію — які нові загрози для ухилянтів

Ексклюзив

06:15 Як переказати гроші за кордон — п'ять способів

05:52 Дрони на НПЗ — що буде з нафтогазовою сферою Росії

14 березня 2024
Ексклюзив

19:03 Система "Оберіг" при мобілізації — що це таке і чи можна її уникнути

Ексклюзив

18:01 Був реквізитором, а став воїном — історія добровольця, який втратив ногу (відео)

13 березня 2024
Новина з відео

21:01 Бійці третьої штурмової про вихід з Авдіївки, гроші та перемовини з РФ — ексклюзивні заяви

Text

15:37 Розгляд мобілізаційного закону — половина депутатів "прогулюють" засідання комітету

Text

15:07 РФ потужно обстрілює Сумську та Харківську області — у ДПСУ назвали цілі окупантів

Text

14:15 Наскільки впливовою є опозиція в РФ — ексзаступник РНБО розповів як зупинити Путіна

Text

13:21 НМТ у творчих університетах — Гришина прокоментувала перспективу скасування тесту

Text

12:20 В Україні хочуть скасувати заочну форму навчання – нардеп розповіла про наслідки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:10 Заява Зеленського, бої за Авдіївку та подробиці від 3 ОШБР — прямий ефір Новини.LIVE

17 березня 2024
Text
Ексклюзив

22:52 Відстрочка для аспірантів — Гришина розповіла деталі законопроєкту про мобілізацію

Text
Ексклюзив

19:36 Гудков спрогнозував, чим закінчиться голосування в Росії

Text
Ексклюзив

18:28 Доктор економічних наук розповів, яким чином Росія може розпастися на окремі території

Text
Ексклюзив

17:12 В Україні планують закрити школи з малою кількістю дітей — нардеп пояснила перспективу