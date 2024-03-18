Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Рассмотрение мобилизационного закона — половина депутатов "прогуливают" заседание комитета arrow
Рассмотрение мобилизационного закона — половина депутатов "прогуливают" заседание комитета

Рассмотрение мобилизационного закона — половина депутатов "прогуливают" заседание комитета

18 марта 2024 г. 15:37

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

16:00 Новые оппозиционные лидеры в РФ — политтехнолог объяснил, станут ли они угрозой для Путина

Text

15:37 Рассмотрение мобилизационного закона — половина депутатов "прогуливают" заседание комитета

Text

15:07 РФ мощно обстреливает Сумскую и Харьковскую области — в ГПСУ назвали цели оккупантов

Text

14:15 Насколько влиятельная оппозиция в РФ — экс-заместитель СНБО рассказал как остановить Путина

Text

13:21 НМТ в творческих университетах — Гришина прокомментировала перспективу отмены теста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:20 В Украине хотят отменить заочную форму обучения — нардеп рассказала о последствиях

Text

08:10 Заявление Зеленского, бои за Авдеевку и подробности от 3 ОШБР — прямой эфир Новини.LIVE

17 марта 2024
Text
Эксклюзив

22:52Отсрочка для аспирантов — Гришина рассказала детали законопроекта о мобилизации

Text
Эксклюзив

19:36Гудков спрогнозировал, чем закончится голосование в России

Text
Эксклюзив

18:28Доктор экономических наук рассказал, каким образом Россия может распасться на отдельные территории

Text

16:00 Новые оппозиционные лидеры в РФ — политтехнолог объяснил, станут ли они угрозой для Путина

Text

15:37 Рассмотрение мобилизационного закона — половина депутатов "прогуливают" заседание комитета

Text

15:07 РФ мощно обстреливает Сумскую и Харьковскую области — в ГПСУ назвали цели оккупантов

Text

14:15 Насколько влиятельная оппозиция в РФ — экс-заместитель СНБО рассказал как остановить Путина

Text

13:21 НМТ в творческих университетах — Гришина прокомментировала перспективу отмены теста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:20 В Украине хотят отменить заочную форму обучения — нардеп рассказала о последствиях

Text

08:10 Заявление Зеленского, бои за Авдеевку и подробности от 3 ОШБР — прямой эфир Новини.LIVE

17 марта 2024
Text
Эксклюзив

22:52 Отсрочка для аспирантов — Гришина рассказала детали законопроекта о мобилизации

Text
Эксклюзив

19:36 Гудков спрогнозировал, чем закончится голосование в России

Text
Эксклюзив

18:28 Доктор экономических наук рассказал, каким образом Россия может распасться на отдельные территории

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко заявил, что в рамках рассмотрения законопроекта о мобилизации на заседание комитета безопасности приходят не более половины избранников. Он подчеркнул, что поправки к документу рассматривают только в том случае, если присутствует их автор.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Рассмотрение мобилизационного закона

"Немного больше половины комитета присутствуют на соответствующих заседаниях. Я не понимаю, почему так происходит. Не приходят провластные избранники и оппозиция, несмотря на то, что все осознают важность "мобилизационного" законопроекта", — сказал Демченко, говоря об отсутствии большого количества нардепов на заседаниях.

Он подчеркнул, что рассмотрение предложенных поправок происходит только в том случае, если на заседании присутствует их автор.

"Видимо, процентов 20 от авторов приходит на заседание", — сказал Демченко.

Нардеп подчеркнул, что существует ошибочное мнение о перебрасывании ответственности в рамках принятия этого документа.

Напомним, в парламенте рассказали, на каком этапе сейчас законопроект о мобилизации.

Народный депутат Украины Михаил Цымбалюк заявил, что в соответствующий документ все равно будут определенные ограничения прав и свобод украинцев даже при всех правках.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

16:16 В Румынию прибудут 50 украинских военных для обучения на F-16

16:15 Преодолел 750 километров — пограничники задержали уклониста на велосипеде

16:15 В Курской области уничтожили склад с боеприпасами, — легион Свобода России

16:13 Майк Тайсон может не пережить следующий бой — как отреагировал боксер

16:10 Снабжение оружия из КНДР в Россию — в Южной Корее назвали общие объемы военной помощи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:00 Новые оппозиционные лидеры в РФ — политтехнолог объяснил, станут ли они угрозой для Путина

15:54 Во Львовской области объявили подозрение врачам, которые не спасли женщину после ДТП

15:52 Расширяют протесты — поляки заблокировали два КПП на границе с Германией

15:45 За один удар россияне нанесли ущерб Одессе на полмиллиарда

15:43 В Киеве пьяный водитель совершил тройное ДТП — в результате аварии пострадали два человека

16:16 В Румынию прибудут 50 украинских военных для обучения на F-16

16:15 Преодолел 750 километров — пограничники задержали уклониста на велосипеде

16:15 В Курской области уничтожили склад с боеприпасами, — легион Свобода России

16:13 Майк Тайсон может не пережить следующий бой — как отреагировал боксер

16:10 Снабжение оружия из КНДР в Россию — в Южной Корее назвали общие объемы военной помощи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:54 Во Львовской области объявили подозрение врачам, которые не спасли женщину после ДТП

15:52 Расширяют протесты — поляки заблокировали два КПП на границе с Германией

15:45 За один удар россияне нанесли ущерб Одессе на полмиллиарда

15:43 В Киеве пьяный водитель совершил тройное ДТП — в результате аварии пострадали два человека

обновлено:

15:40 Воздушная тревога в Украине — оккупанты запустили ракеты

05:55 SuperAV — бронеавтомобиль, который могут получить ВСУ

17 марта 2024
Эксклюзив

08:08 "Старый цирк" из Харькова и "Львенок" из Львова вместе на французской сцене с особой миссией

16 марта 2024
Эксклюзив

07:26 Закулисье премии Оскар и документалки о Зеленском — большое интервью режиссера Роднянского

Эксклюзив

06:33 Пережил клиническую смерть и ампутацию — история военного, восстанавливающегося во Львове

15 марта 2024

07:00 Законопроект о мобилизации — какие новые угрозы для уклонистов

Эксклюзив

06:15 Как перевести деньги за границу — пять способов

05:52 Дроны на НПЗ — что будет с нефтегазовой сферой России

14 марта 2024
Эксклюзив

19:03 Система "Оберіг" при мобилизации — что это такое и можно ли ее избежать

Эксклюзив

18:01 Был реквизитором, а стал воином — история добровольца, потерявшего ногу (видео)

13 марта 2024
Новость с видео

21:01 Бойцы третьей штурмовой о выходе из Авдеевки, деньгах и переговорах с РФ — эксклюзивные заявления

Text

16:00 Новые оппозиционные лидеры в РФ — политтехнолог объяснил, станут ли они угрозой для Путина

Text

15:37 Рассмотрение мобилизационного закона — половина депутатов "прогуливают" заседание комитета

Text

15:07 РФ мощно обстреливает Сумскую и Харьковскую области — в ГПСУ назвали цели оккупантов

Text

14:15 Насколько влиятельная оппозиция в РФ — экс-заместитель СНБО рассказал как остановить Путина

Text

13:21 НМТ в творческих университетах — Гришина прокомментировала перспективу отмены теста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:20 В Украине хотят отменить заочную форму обучения — нардеп рассказала о последствиях

Text

08:10 Заявление Зеленского, бои за Авдеевку и подробности от 3 ОШБР — прямой эфир Новини.LIVE

17 марта 2024
Text
Эксклюзив

22:52 Отсрочка для аспирантов — Гришина рассказала детали законопроекта о мобилизации

Text
Эксклюзив

19:36 Гудков спрогнозировал, чем закончится голосование в России

Text
Эксклюзив

18:28 Доктор экономических наук рассказал, каким образом Россия может распасться на отдельные территории