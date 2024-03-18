Рассмотрение мобилизационного закона — половина депутатов "прогуливают" заседание комитета

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко заявил, что в рамках рассмотрения законопроекта о мобилизации на заседание комитета безопасности приходят не более половины избранников. Он подчеркнул, что поправки к документу рассматривают только в том случае, если присутствует их автор.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Рассмотрение мобилизационного закона

"Немного больше половины комитета присутствуют на соответствующих заседаниях. Я не понимаю, почему так происходит. Не приходят провластные избранники и оппозиция, несмотря на то, что все осознают важность "мобилизационного" законопроекта", — сказал Демченко, говоря об отсутствии большого количества нардепов на заседаниях.

Он подчеркнул, что рассмотрение предложенных поправок происходит только в том случае, если на заседании присутствует их автор.

"Видимо, процентов 20 от авторов приходит на заседание", — сказал Демченко.

Нардеп подчеркнул, что существует ошибочное мнение о перебрасывании ответственности в рамках принятия этого документа.

Напомним, в парламенте рассказали, на каком этапе сейчас законопроект о мобилизации.

Народный депутат Украины Михаил Цымбалюк заявил, что в соответствующий документ все равно будут определенные ограничения прав и свобод украинцев даже при всех правках.