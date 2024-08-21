Підготовка до кінця війни та початок таємних переговорів — ефір День.LIVE

Сполучені Штати Америки обговорюють з Україною довгострокові цілі спецоперації ЗСУ в Курській області. Водночас США за спиною ведуть таємні переговори з Росією про закінчення війни.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- політтехнолог Олег Постернак;
- політтехнолог Тарас Загородній;
- економічний експерт Юрій Гаврилечко;
- старший лейтенант ЗСУ, Кавалер ордену Б.Хмельницького Мельник Микола.
Разом з ведучим вони обговорять такі теми:
- США обговорюють з Україною довгострокові цілі настання ЗСУ у Курській області, — Пентагон;
- деякі країни НАТО не виконали обіцянки надати Україні системи ППО, — Bloomberg;
- США ведуть переговори з Москвою щодо умов завершення війни за спиною України, — Дунда;
- Зеленський у Кропивницькому зустрівся з підприємцями;
- таксистів і кур’єрів хочуть зобов’язати сплачувати податки.