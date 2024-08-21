Підготовка до кінця війни та початок таємних переговорів — ефір День.LIVE

Сполучені Штати Америки обговорюють з Україною довгострокові цілі спецоперації ЗСУ в Курській області. Водночас США за спиною ведуть таємні переговори з Росією про закінчення війни.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

політтехнолог Олег Постернак;

політтехнолог Тарас Загородній;

економічний експерт Юрій Гаврилечко;

старший лейтенант ЗСУ, Кавалер ордену Б.Хмельницького Мельник Микола.

Разом з ведучим вони обговорять такі теми:

США обговорюють з Україною довгострокові цілі настання ЗСУ у Курській області, — Пентагон;

деякі країни НАТО не виконали обіцянки надати Україні системи ППО, — Bloomberg;

США ведуть переговори з Москвою щодо умов завершення війни за спиною України, — Дунда;

Зеленський у Кропивницькому зустрівся з підприємцями;

таксистів і кур’єрів хочуть зобов’язати сплачувати податки.