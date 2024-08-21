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Підготовка до кінця війни та початок таємних переговорів — ефір День.LIVE

Підготовка до кінця війни та початок таємних переговорів — ефір День.LIVE

21 серпня 2024 р. 13:00

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13:15 Нардеп Євтушок назвав ймовірну причину відсутності кадрових рішень в Уряді

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13:00 Підготовка до кінця війни та початок таємних переговорів — ефір День.LIVE

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12:55 Ратифікація Римського статуту — юрист пояснив нюанси

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11:45 Помаранчева революція та Майдан можуть завадити вступу до ЄС — нардеп пояснив причину

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08:00 Заборона УПЦ та просування на Курщині — ефір Ранок.LIVE

20 серпня 2024
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21:51 Нардеп Дунда заявив, що США ведуть перемовини з РФ за спиною в України

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20:08 Гончаренко заявив, що закон про заборону російської церкви не про релігію, а про нацбезпеку

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19:21 Гончаренко відповів, з ким хоче вести перемовини Путін

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17:50 Небезпека у Тернополі та підготовка котла для окупантів на Курщині — ефір Вечір.LIVE

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15:45 Скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік — названо цифри

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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13:15 Нардеп Євтушок назвав ймовірну причину відсутності кадрових рішень в Уряді

Text

13:00 Підготовка до кінця війни та початок таємних переговорів — ефір День.LIVE

Text

12:55 Ратифікація Римського статуту — юрист пояснив нюанси

Text

11:45 Помаранчева революція та Майдан можуть завадити вступу до ЄС — нардеп пояснив причину

Text

08:00 Заборона УПЦ та просування на Курщині — ефір Ранок.LIVE

20 серпня 2024
Text

21:51 Нардеп Дунда заявив, що США ведуть перемовини з РФ за спиною в України

Text

20:08 Гончаренко заявив, що закон про заборону російської церкви не про релігію, а про нацбезпеку

Text

19:21 Гончаренко відповів, з ким хоче вести перемовини Путін

Text

17:50 Небезпека у Тернополі та підготовка котла для окупантів на Курщині — ефір Вечір.LIVE

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15:45 Скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік — названо цифри

Сполучені Штати Америки обговорюють з Україною довгострокові цілі спецоперації ЗСУ в Курській області. Водночас США за спиною ведуть таємні переговори з Росією про закінчення війни.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • політтехнолог Олег Постернак;
  • політтехнолог Тарас Загородній;
  • економічний експерт Юрій Гаврилечко;
  • старший лейтенант ЗСУ, Кавалер ордену Б.Хмельницького Мельник Микола.

Разом з ведучим вони обговорять такі теми:

  • США обговорюють з Україною довгострокові цілі настання ЗСУ у Курській області, — Пентагон;
  • деякі країни НАТО не виконали обіцянки надати Україні системи ППО, — Bloomberg;
  • США ведуть переговори з Москвою щодо умов завершення війни за спиною України, — Дунда;
  • Зеленський у Кропивницькому зустрівся з підприємцями;
  • таксистів і кур’єрів хочуть зобов’язати сплачувати податки.

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13:34 У ВР прокоментували заборону виїзду за кордон жінкам

13:31 Народний синоптик Діденко назвала області, в яких завтра відступить спека

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:28 Омбудсмен пояснив, чи можуть адвоката не пускати до ТЦК

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