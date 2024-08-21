Подготовка к концу войны и начало тайных переговоров — эфир День.LIVE

Соединенные Штаты Америки обсуждают с Украиной долгосрочные цели спецоперации ВСУ в Курской области. В то же время, США за спиной ведут тайные переговоры с Россией об окончании войны.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

политтехнолог Олег Постернак;

политтехнолог Тарас Загородний;

экономический эксперт Юрий Гаврилечко;

старший лейтенант ВСУ, Кавалер ордена Б.Хмельницкого Мельник Николай.

Вместе с ведущим они обсудят следующие темы:

США обсуждают с Украиной долгосрочные цели наступления ВСУ в Курской области, — Пентагон;

некоторые страны НАТО не выполнили обещания предоставить Украине системы ПВО, — Bloomberg;

США ведут переговоры с Москвой об условиях завершения войны за спиной Украины, — Дунда;

Зеленский в Кропивницком встретился с предпринимателями;

таксистов и курьеров хотят обязать уплачивать налоги.