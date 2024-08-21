Подготовка к концу войны и начало тайных переговоров — эфир День.LIVE

Соединенные Штаты Америки обсуждают с Украиной долгосрочные цели спецоперации ВСУ в Курской области. В то же время, США за спиной ведут тайные переговоры с Россией об окончании войны.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- политтехнолог Олег Постернак;
- политтехнолог Тарас Загородний;
- экономический эксперт Юрий Гаврилечко;
- старший лейтенант ВСУ, Кавалер ордена Б.Хмельницкого Мельник Николай.
Вместе с ведущим они обсудят следующие темы:
- США обсуждают с Украиной долгосрочные цели наступления ВСУ в Курской области, — Пентагон;
- некоторые страны НАТО не выполнили обещания предоставить Украине системы ПВО, — Bloomberg;
- США ведут переговоры с Москвой об условиях завершения войны за спиной Украины, — Дунда;
- Зеленский в Кропивницком встретился с предпринимателями;
- таксистов и курьеров хотят обязать уплачивать налоги.