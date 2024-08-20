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Нардеп Дунда заявил, что США ведут переговоры с РФ за спиной у Украины

Нардеп Дунда заявил, что США ведут переговоры с РФ за спиной у Украины

20 августа 2024 г. 21:51

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Вера демократов США в то, что только переговоры могут завершить войну, является слабым местом, из-за чего Белый дом легко поддается шантажу. Россия это уже поняла и использует для собственных интересов.

Об этом во вторник, 20 августа, в эфире Вечір.LIVE заявил народный депутат Украины от партии "Слуга Народа" Олег Дунда.

Переговоры за спиной у Украины

Нардеп объясняет, что демократическая администрация экс-президента США Барака Обамы и нынешнего главы Белого дома Джо Байдена имеют общий недостаток — религиозную веру в переговоры.

"Им нужно постоянно договариваться о чем-то. Это дошло до того уровня, что у них переговоры ради переговоров. Для них переговоры не как инструмент, а как цель", — сказал Дунда.

Он подчеркнул, что США уже некоторое время ведут переговоры с Москвой по условиям завершения войны, за спиной у Украины.

"ХАМАС, Россия и Иран понимают изъян администрации демократов, и они это используют. Они затягивают в переговоры Белый дом и Госдеп, а затем начинают шантажировать", — подчеркнул депутат.

По словам Дунды, Россия, зная, что администрация Байдена искренне верует в переговоры, угрожает из них выйти, если США предоставят Украине дальнобойное оружие.

"В этот момент администрация США начинает давать заднюю и говорить, что мы этого делать не будем, не выходите из переговоров", — добавил нардеп.

По его мнению, это также одна из причин, почему Украина не дождалась истребителей F-16 от американцев.

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