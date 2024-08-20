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Гончаренко ответил, с кем хочет вести переговоры Путин

Гончаренко ответил, с кем хочет вести переговоры Путин

20 августа 2024 г. 19:21

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Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что лидер России не заинтересован в переговорах с Украиной. По словам нардепа, Владимир Путин стремится вести переговоры с США.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE во вторник, 20 августа.

Влияние Курской операции на войну с Россией

Гончаренко заявил, что даже после начала Курской операции ВСУ, Путин не намерен вступать в переговоры с Украиной.

"Никаких переговоров Путин не желает. Возможно, Курск, его сейчас немного приблизил, к Курску он не хотел их точно. Он уверен, что он может дожать, но самое главное, что он хочет переговоров не с Украиной, он хочет переговоров с Соединенными Штатами. В США ему не с кем вести переговоры, потому что там нет президента. Когда в Соединенных Штатах появится президент, очевидно, что будет попытка, какие-то переговоры провести", — отметил нардеп.

Гончаренко добавил, что успехи украинских вооруженных сил во время Курской операции оказывают гораздо большее влияние на приближение мира, чем дипломатические усилия.

"Что касается Курска, то по моему мнению, такие успехи украинских вооруженных сил приближают мир гораздо сильнее, чем десять Саммитов мира вместе взятых. Можно бесконечно о чем-то говорить, но единственный язык, который понимает Россия — это язык силы", — отметил депутат.

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