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Гончаренко відповів, з ким хоче вести перемовини Путін

Гончаренко відповів, з ким хоче вести перемовини Путін

20 серпня 2024 р. 19:21

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Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що лідер Росії незацікавлений у переговорах з Україною. За словами нардепа, Володимир Путін прагне вести перемовини із США.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 20 серпня.

Вплив Курської операції на війну з Росією

Гончаренко заявив, що навіть після початку Курської операції ЗСУ, Путін не має наміру вступати у переговори з Україною.

"Ніяких перемовин Путін не хоче. Можливо Курськ, його зараз трохи наблизив, до Курська він не хотів їх точно. Він впевнений, що він може дотиснути, але само головне, що він хоче перемовин не з Україною, він хоче перемовин зі Сполученими Штатами. В США йому немає з ким вести перемовини, тому що там немає президента. Коли в Сполучених Штатах з'явиться президент очевидно, що буде спроба, якісь перемовини провести", — зазначив нардеп.

Гончаренко додав, що успіхи українських збройних сил під час Курської операції мають набагато більший вплив на наближення миру, ніж дипломатичні зусилля. 

"Що стосується Курська, то на мою думку, такі успіхи українських збройних сил наближають мир набагато сильніше, ніж десять Самітів миру разом узятих. Можна безкінечно про щось говорити, але єдина мова, яку розуміє Росія — це мова сили", — зазначив депутат.

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18:50 Росія вдарила по дитячому кафе на Запоріжжі — в ОВА заявили про поранених

18:49 Сирський повідомив, що ЗСУ контролюють понад 90 населених пунктів на Курщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:47 Чи отримає Фаріон звання "Герой України" — петиція майже зібрала потрібну кількість підписів

18:45 Росіяни вдарили по Костянтинівці — є загиблий та постраждалий

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