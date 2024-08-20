Нардеп Дунда заявив, що США ведуть перемовини з РФ за спиною в України

Віра демократів США в те, що тільки переговори можуть завершити війну, є слабким місцем, через що Білий дім легко піддається шантажу. Росія це вже зрозуміла і використовує задля власних інтересів.

Про це у вівторок, 20 серпня, в ефірі Вечір.LIVE заявив народний депутат України від партії "Слуга Народу" Олег Дунда.

Переговори за спиною в України

Нардеп пояснив, що демократична адміністрація експрезидента США Барака Обами та нинішнього глави Білого дому Джо Байдена мають спільну ваду — релігійне вірування у переговори.

"Їм потрібно постійно про щось домовлятися. Це дійшло до того рівня, що у них переговори заради переговорів. Для них переговори не як інструмент, а як мета", — сказав Дунда.

Він наголосив, що США вже деякий час ведуть переговори з Москвою щодо умов завершення війни, за спиною в України.

"ХАМАС, Росія та Іран розуміють ваду адміністрації демократів і вони це використовують. Вони затягують в перемовини Білий дім і Держдеп, а потім починають шантажувати", — підкреслив депутат.

За словами Дунди, Росія, знаючи, що адміністрація Байдена щиро вірує в перемовини, погрожує з них вийти, якщо США нададуть Україні далекобійну зброю.

"У цей момент адміністрація США починає давати задню і казати, що ми цього робити не будемо, не виходьте з перемовин", — додав нардеп.

На його думку, що це також одна з причин, чому Україна не дочекалася винищувачів F-16 від американців.