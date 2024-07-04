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Під час параду в США українка показала 12 прапорів, які створив військовополонений-азовець

Під час параду в США українка показала 12 прапорів, які створив військовополонений-азовець

04 липня 2024 р. 21:02

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21:02 Під час параду в США українка показала 12 прапорів, які створив військовополонений-азовець

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21:02 Під час параду в США українка показала 12 прапорів, які створив військовополонений-азовець

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20:32 Як українці святкують День незалежності у США — репортаж Новини.LIVE

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20:06 Українських військових судять за зберігання наркотиків — Павліченко назвав цифри

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17:50 Запрошення РФ на другий Саміт миру та підготовка України до зими — ефір Вечір.LIVE

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16:36 В Україні стрімко зростає закриття ФОПів — дебати Реви та Рохова в прямому ефірі

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15:36 В Україні мільйони людей на межі бідності — ексурядовець Рева розповів деталі

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15:35 Нардеп відреагував на схеми пов'язані з українськими дітьми для виїзду за кордон і збагачення

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У Сполучених Штатах Америки у четвер, 4 липня, святкують День незалежності. Під час параду у Вашингтоні українка привернула увагу американців до полонених військових полку "Азов".

Про це розповіла кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Нагадування про українських військовополонених

Так, українська активістка показала 12 прапорів, які створив колишній військовополонений Дмитро Морозов.

Вона поділилася, що чоловік перебував у російському полоні сім місяців, а після повернення додому ініціював створення цих прапорів разом з Azovstal families. Таким чином вони намагаються привернути увагу до того, що наші військовополонені з "Азовсталі" ще знаходяться на території Росії, де піддаються тортурам. 

На одному з державних стягів дочка Дмитра намалювала серце. Воно підписане вже загиблі морські піхотинці, які також були на "Азовсталі".

Раніше кореспондентка Новини.LIVE показала, як українці в США святкують американський День незалежності.

Також ми розповіли про історію та традиції Дня незалежності у США.

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20:45 Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача — що обговорювали

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