Під час параду в США українка показала 12 прапорів, які створив військовополонений-азовець

У Сполучених Штатах Америки у четвер, 4 липня, святкують День незалежності. Під час параду у Вашингтоні українка привернула увагу американців до полонених військових полку "Азов".

Про це розповіла кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Нагадування про українських військовополонених

Так, українська активістка показала 12 прапорів, які створив колишній військовополонений Дмитро Морозов.

Вона поділилася, що чоловік перебував у російському полоні сім місяців, а після повернення додому ініціював створення цих прапорів разом з Azovstal families. Таким чином вони намагаються привернути увагу до того, що наші військовополонені з "Азовсталі" ще знаходяться на території Росії, де піддаються тортурам.

На одному з державних стягів дочка Дмитра намалювала серце. Воно підписане вже загиблі морські піхотинці, які також були на "Азовсталі".

Раніше кореспондентка Новини.LIVE показала, як українці в США святкують американський День незалежності.

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