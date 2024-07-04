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Во время парада в США украинка показала 12 флагов, созданных военнопленным-азовцем

Во время парада в США украинка показала 12 флагов, созданных военнопленным-азовцем

4 июля 2024 г. 21:02

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21:02 Во время парада в США украинка показала 12 флагов, созданных военнопленным-азовцем

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В Соединенных Штатах Америки в четверг, 4 июля, отмечают День независимости. Во время парада в Вашингтоне украинка привлекла американцев к пленным военным полка "Азов".

Об этом рассказала корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Напоминание об украинских военнопленных

Так, украинская активистка показала 12 флагов, которые создал бывший военнопленный Дмитрий Морозов.

Она поделилась, что мужчина находился в российском плену семь месяцев, а после возвращения домой инициировал создание этих флагов вместе с Azovstal families. Таким образом, они пытаются привлечь внимание к тому, что наши военнопленные из "Азовстали" еще находятся на территории России, где подвергаются пыткам.

На одном из государственных флагов дочь Дмитрия нарисовала сердце. Оно подписано уже погибшими морскими пехотинцами, которые также находились на "Азовстале".

Ранее корреспондент Новини.LIVE показала, как украинцы в США празднуют американский День независимости.

Также мы рассказали об истории и традициях Дня независимости в США.

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