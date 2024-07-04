Як українці святкують День незалежності у США — репортаж Новини.LIVE

У Сполучених Штатах Америки у четвер, 4 липня, святкують День народження американської нації. Для громадян США це важливе свято, в яке вони не йдуть на роботу, а відпочивають.

Про це розповіла кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

День незалежності у США

Журналістка розповіла, що сьогодні американці сьогодні святкують день народження нації — це важливий день для громадян США, одне з найбільших свят там. Під час нього всі люди святкують, не йдуть на роботу, а відпочивають.

"Дуже важливо в цей день виходити на паради і це така традиція американців і у всіх маленьких та великих містах вони відбуваються", — сказала вона.

Уляна Бойчук наразі перебуває у Вашингтоні, де відбувається один із найбільших парадів в США. Там колоною проходять багато організацій, груп та національностей — кожна готується представити себе на параді.

Українська колона пройде по кварталу Конститьюшн Авеню, цього року вона бере участь в цьому вже втретє. Також повідомлялося, що будуть представники посольства України.

"Я прийшла і побачила дуже багато людей, всі готуються. Люди з українською символікою та прапорами намагаються подякувати США за підтримку та допомогу", — додала журналістка.

Раніше Новини.LIVE розповіли про історію та традиції Дня незалежності у США.

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