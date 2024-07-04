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Як українці святкують День незалежності у США — репортаж Новини.LIVE

Як українці святкують День незалежності у США — репортаж Новини.LIVE

04 липня 2024 р. 20:32

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20:32 Як українці святкують День незалежності у США — репортаж Новини.LIVE

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20:06 Українських військових судять за зберігання наркотиків — Павліченко назвав цифри

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17:50 Запрошення РФ на другий Саміт миру та підготовка України до зими — ефір Вечір.LIVE

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16:36 В Україні стрімко зростає закриття ФОПів — дебати Реви та Рохова в прямому ефірі

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15:36 В Україні мільйони людей на межі бідності — ексурядовець Рева розповів деталі

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15:35 Нардеп відреагував на схеми пов'язані з українськими дітьми для виїзду за кордон і збагачення

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14:25 Енергетична ситуація в Україні — Рябцев заявив, коли в Україні зменшиться дефіцит

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13:21 Чи відправлять Шмигаля у відставку — нардеп пояснив ситуацію в уряду

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У Сполучених Штатах Америки у четвер, 4 липня, святкують День народження американської нації. Для громадян США це важливе свято, в яке вони не йдуть на роботу, а відпочивають.

Про це розповіла кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

День незалежності у США

Журналістка розповіла, що сьогодні американці сьогодні святкують день народження нації — це важливий день для громадян США, одне з найбільших свят там. Під час нього всі люди святкують, не йдуть на роботу, а відпочивають. 

"Дуже важливо в цей день виходити на паради і це така традиція американців і у всіх маленьких та великих містах вони відбуваються", — сказала вона.

Уляна Бойчук наразі перебуває у Вашингтоні, де відбувається один із найбільших парадів в США. Там колоною проходять багато організацій, груп та національностей — кожна готується представити себе на параді.

Українська колона пройде по кварталу Конститьюшн Авеню, цього року вона бере участь в цьому вже втретє. Також повідомлялося, що будуть представники посольства України.

"Я прийшла і побачила дуже багато людей, всі готуються. Люди з українською символікою та прапорами намагаються подякувати США за підтримку та допомогу", — додала журналістка.

Раніше Новини.LIVE розповіли про історію та традиції Дня незалежності у США.

А у Києві малюків-засновників міста переодягли в нове вбрання під колір американського прапора до Дня незалежності США.

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19:42 Оформлення відстрочки з-за кордону — чи можливо це

19:41 Блокування блокпоста у Ворохті через перевірки ТЦК — у командуванні Захід зробили заяву

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:40 Колишній держсекретар США спрогнозував, що буде робити Путін у випадку перемоги Трампа

19:39 На Київщині жінка скинула собаку із залізничного мосту — у поліції відреагували

19:35 Ле Пен звинуватила Росію у втручанні у справи Франції через публікацію фотографії

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20:32 Як українці святкують День незалежності у США — репортаж Новини.LIVE

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20:06 Українських військових судять за зберігання наркотиків — Павліченко назвав цифри

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17:50 Запрошення РФ на другий Саміт миру та підготовка України до зими — ефір Вечір.LIVE

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15:35 Нардеп відреагував на схеми пов'язані з українськими дітьми для виїзду за кордон і збагачення

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