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Как украинцы отмечают День независимости в США — репортаж Новини.LIVE

Как украинцы отмечают День независимости в США — репортаж Новини.LIVE

4 июля 2024 г. 20:32

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20:32 Как украинцы отмечают День независимости в США — репортаж Новини.LIVE

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13:15 Нардеп назвал количество энергоблоков, которые возобновят в Украине до конца года

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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21:02 Во время парада в США украинка показала 12 флагов, созданных военнопленным-азовцем

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20:32 Как украинцы отмечают День независимости в США — репортаж Новини.LIVE

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20:06 Украинских военных судят за хранение наркотиков — Павличенко назвал цифры

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17:50 Приглашение РФ на второй Саммит мира и подготовка Украины к зиме — эфир Вечір.LIVE

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16:36 В Украине стремительно растет закрытие ФЛП — дебаты Ревы и Рохова в прямом эфире

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15:36 В Украине миллионы людей на грани бедности — экс-чиновник Рева рассказал детали

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15:35 Нардеп отреагировал на схемы, связанные с украинскими детьми для выезда за границу и обогащения

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14:25 Энергетическая ситуация в Украине — Рябцев заявил, когда в Украине уменьшится дефицит

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В Соединенных Штатах Америки в четверг, 4 июля, отмечают День рождения американской нации. Для граждан США это важный праздник, в который они не уходят на работу, а отдыхают.

Об этом рассказала корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

День независимости в США

Журналист рассказала, что сегодня американцы сегодня празднуют день рождения нации — это важный день для граждан США, один из самых больших праздников там. Во время него все люди празднуют, не идут на работу, а отдыхают.

"Очень важно в этот день выходить на парады и это такая традиция американцев и во всех маленьких и больших городах они проходят", — сказала она.

Ульяна Бойчук находится в Вашингтоне, где проходит один из крупнейших парадов в США. Там колонной проходят многие организации, группы и национальности — каждая готовится представить себя на параде.

Украинская колонна пройдет по кварталу Конститьюшн Авеню, в этом году она участвует в этом уже в третий раз. Также сообщалось, что будут присутствовать представители посольства Украины.

"Я пришла и увидела очень много людей, все готовятся. Люди с украинской символикой и флагами пытаются поблагодарить США за поддержку и помощь", — добавила журналист.

Ранее Новини.LIVE рассказали об истории и традициях Дня независимости в США.

А в Киеве малышей-основателей города переодели в новый наряд под цвет американского флага ко Дню независимости США.

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