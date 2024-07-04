Как украинцы отмечают День независимости в США — репортаж Новини.LIVE

В Соединенных Штатах Америки в четверг, 4 июля, отмечают День рождения американской нации. Для граждан США это важный праздник, в который они не уходят на работу, а отдыхают.

Об этом рассказала корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

День независимости в США

Журналист рассказала, что сегодня американцы сегодня празднуют день рождения нации — это важный день для граждан США, один из самых больших праздников там. Во время него все люди празднуют, не идут на работу, а отдыхают.

"Очень важно в этот день выходить на парады и это такая традиция американцев и во всех маленьких и больших городах они проходят", — сказала она.

Ульяна Бойчук находится в Вашингтоне, где проходит один из крупнейших парадов в США. Там колонной проходят многие организации, группы и национальности — каждая готовится представить себя на параде.

Украинская колонна пройдет по кварталу Конститьюшн Авеню, в этом году она участвует в этом уже в третий раз. Также сообщалось, что будут присутствовать представители посольства Украины.

"Я пришла и увидела очень много людей, все готовятся. Люди с украинской символикой и флагами пытаются поблагодарить США за поддержку и помощь", — добавила журналист.

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