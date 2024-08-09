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Паніка серед росіян та чи помститься Кремль за Курську область — ефір Вечір.LIVE

Паніка серед росіян та чи помститься Кремль за Курську область — ефір Вечір.LIVE

09 серпня 2024 р. 17:50

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17:50 Паніка серед росіян та чи помститься Кремль за Курську область — ефір Вечір.LIVE

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16:53 Вартість продуктів харчування та обов'язкових платежів в Одесі — результати опитування

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14:38 Через застосунок Армія+ не варто подавати деякі документи — юрист пояснив чому

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13:00 Різке підвищення тарифів на газ в Україні та захоплення десятків сіл на Курщині — ефір День.LIVE

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11:38 Достатньо одного документа — юрист пояснив, як військовозобов'язаним повідомляти про бронювання

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08:00 Четвертий день боїв на Курщині та як Китай може вплинути на мир в Україні — ефір Ранок.LIVE

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21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:50 Паніка серед росіян та чи помститься Кремль за Курську область — ефір Вечір.LIVE

Text

17:24 Військовий 47 ОМБр пояснив, які переваги Україна має через наступ на Курську область

Text

16:53 Вартість продуктів харчування та обов'язкових платежів в Одесі — результати опитування

Text

14:38 Через застосунок Армія+ не варто подавати деякі документи — юрист пояснив чому

Text

13:00 Різке підвищення тарифів на газ в Україні та захоплення десятків сіл на Курщині — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:38 Достатньо одного документа — юрист пояснив, як військовозобов'язаним повідомляти про бронювання

Text

08:00 Четвертий день боїв на Курщині та як Китай може вплинути на мир в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

8 серпня 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

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21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

Армія Росії підступно вдарила по Костянтинівці Донецької області, а у Кремлі заявили, що нібито припиняють всі обміни полоненими та тілами загиблих з Україною. А тим часом СБУ поцілила дроном у ще один російський гелікоптер, збивши його під час польоту, а мер Курчатова, де знаходиться Курська АЕС, Ігор Корпунков заявив, що бої йдуть вже за кілька десятків кілометрів. 

Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50. 

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості студії:

  • голова підкомітету з питань ринку капіталів, інших регульованих ринків, цінних паперів та похідних фінансових інструментів Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко;
  • експерт-міжнародник, екснардеп VI Євген Добряк;
  • ексміністр економіки України (1997 р.), експрем’єр-міністр України (2005-2006 рр.) та ексміністр оборони України (2007-2009 рр.) Юрій Єхануров;
  • генерал-лейтенант ЗСУ та засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

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17:47 Брав за свої послуги 30 тис. доларів — затримано організатора, який переправляв чоловіків у Румунію

17:44 Наступ на Курську область — легіон "Свобода Росії" звернувся із закликом до місцевого населення

17:32 Кількість загиблих через ракетний удар по Костянтинівці знову зросла

17:30 В Харкові затримали чоловіка, який пропонував за гроші допомогти ухилитися від мобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:29 На трасі Одеса — Рені фіксуються затори — де водіям доведеться простояти сьогодні ввечері

17:20 Беленюк прокоментував те, що президент НОК не привітав його із бронзою на Олімпіаді

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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00:00 Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

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22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

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