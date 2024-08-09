Паніка серед росіян та чи помститься Кремль за Курську область — ефір Вечір.LIVE

Армія Росії підступно вдарила по Костянтинівці Донецької області, а у Кремлі заявили, що нібито припиняють всі обміни полоненими та тілами загиблих з Україною. А тим часом СБУ поцілила дроном у ще один російський гелікоптер, збивши його під час польоту, а мер Курчатова, де знаходиться Курська АЕС, Ігор Корпунков заявив, що бої йдуть вже за кілька десятків кілометрів.

Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості студії:

голова підкомітету з питань ринку капіталів, інших регульованих ринків, цінних паперів та похідних фінансових інструментів Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко;

експерт-міжнародник, екснардеп VI Євген Добряк;

ексміністр економіки України (1997 р.), експрем’єр-міністр України (2005-2006 рр.) та ексміністр оборони України (2007-2009 рр.) Юрій Єхануров;

генерал-лейтенант ЗСУ та засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко.