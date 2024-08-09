Паника среди россиян и отомстит ли Кремль за Курскую область — эфир Вечір.LIVE

Армия России коварно ударила по Константиновке Донецкой области, а в Кремле заявили, что якобы прекращают все обмены пленными и телами погибших из Украины. Тем временем СБУ попала дроном в еще один российский вертолет, сбив его во время полета, а мэр Курчатова, где находится Курская АЭС, Игорь Корпунков заявил, что бои идут уже за несколько десятков километров.
Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
Эфир Вечір.LIVE
Приглашенные гости студии:
- глава подкомитета по вопросам рынка капиталов, других регулируемых рынков, ценных бумаг и производных финансовых инструментов Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Андрей Николаенко;
- эксперт-международник, экс-нардеп VI Евгений Добряк;
- экс-министр экономики Украины (1997 г.), экс-премьер-министр Украины (2005-2006 гг.) и экс-министр обороны Украины (2007-2009 гг.) Юрий Ехануров;
- генерал-лейтенант ВСУ и основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.