Паника среди россиян и отомстит ли Кремль за Курскую область — эфир Вечір.LIVE

Армия России коварно ударила по Константиновке Донецкой области, а в Кремле заявили, что якобы прекращают все обмены пленными и телами погибших из Украины. Тем временем СБУ попала дроном в еще один российский вертолет, сбив его во время полета, а мэр Курчатова, где находится Курская АЭС, Игорь Корпунков заявил, что бои идут уже за несколько десятков километров.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости студии:

глава подкомитета по вопросам рынка капиталов, других регулируемых рынков, ценных бумаг и производных финансовых инструментов Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Андрей Николаенко;

эксперт-международник, экс-нардеп VI Евгений Добряк;

экс-министр экономики Украины (1997 г.), экс-премьер-министр Украины (2005-2006 гг.) и экс-министр обороны Украины (2007-2009 гг.) Юрий Ехануров;

генерал-лейтенант ВСУ и основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.