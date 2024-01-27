Падіння російського Іл-76 та можливість переговорів з РФ — ефір Новини.LIVE

Гостем студії Новини.LIVE став політолог Володимир Фесенко. Він разом з ведучою Юлією Литвиненко обговорили російські обстріли та можливість мирних перемовин з РФ.

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Про що ефір

Під час ефіру Володимир Фесенко обговорив з ведучою жорстокі обстріли Харкова армією РФ. Також вони поговорили про падіння російського військового літака Іл-76 в Бєлгородській області.

Крім того, політолог висловив свою думку щодо справи бізнесмена Мазепи та чи є ймовірність мирних переговорів України та Росії.

Нагадаємо, раніше гостем студії Новини.LIVE став дипломат Руслан Осипенко. Під час ефіру він разом з ведучим Сергієм Гулюком обговорили різні теми, які стосуються України.