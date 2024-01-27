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Падіння російського Іл-76 та можливість переговорів з РФ — ефір Новини.LIVE

27 січня 2024 р. 12:33

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16:11 Чи варто відправляти депутатів у військові навчальні центри — що думають кияни

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15:39 Україна будує потужну лінію оборони по всьому фронту — Чернєв назвав мету

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Гостем студії Новини.LIVE став політолог Володимир Фесенко. Він разом з ведучою Юлією Литвиненко обговорили російські обстріли та можливість мирних перемовин з РФ. 

Ефір Новини.LIVE можна переглянути на нашому Youtube.

Про що ефір 

Під час ефіру Володимир Фесенко обговорив з ведучою жорстокі обстріли Харкова армією РФ. Також вони поговорили про падіння російського військового літака Іл-76 в Бєлгородській області. 

Крім того, політолог висловив свою думку щодо справи бізнесмена Мазепи та чи є ймовірність мирних переговорів України та Росії. 

Нагадаємо, раніше гостем студії Новини.LIVE став дипломат Руслан Осипенко. Під час ефіру він разом з ведучим Сергієм Гулюком обговорили різні теми, які стосуються України.

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