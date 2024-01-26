Підготовка до саміту ЄС та можливий арешт Путіна — ефір Новини.LIVE

Гостем студії Новини.LIVE сьогодні, 26 січня, став дипломат Руслан Осипенко. Під час ефіру він разом з ведучим Сергієм Гулюком обговорили різні теми, які стосуються України.

Ефір можна подивитися на Youtube-каналі Новини.LIVE.

Про що ефір

Під час ефіру Руслан Осипенко обговорив підготовку до саміту Європейського Союзу, військову допомогу Україні та присутність міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на Радбезі ООН.

Крім того, дипломат разом з ведучим обговорили розслідування падіння Іл-76 та чи можливий арешт Путіна.

Нагадаємо, станом на сьогодні США не підписали відповідну угоду про ухвалення допомоги на 60 мільярдів доларів для України. Які виникли труднощі і коли ухвалять рішення — розповів народний депутат Єгор Чернєв в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.