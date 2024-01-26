Подготовка к саммиту ЕС и возможный арест Путина — эфир Новини.LIVE

Гостем студии Новини.LIVE сегодня, 26 января, стал дипломат Руслан Осипенко. Во время эфира он вместе с ведущим Сергеем Гулюком обсудили разные темы, которые касаются Украины.

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О чем эфир

В ходе эфира Руслан Осипенко обсудил подготовку к саммиту Европейского Союза, военную помощь Украине и присутствие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на Совбезе ООН.

Кроме того, дипломат вместе с ведущим обсудили расследование падения Ил-76 и возможен ли арест Путина.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день США не подписали соответствующее соглашение о принятии помощи на 60 миллиардов долларов для Украины. Какие возникли трудности и когда примут решение — рассказал народный депутат Егор Чернев в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.