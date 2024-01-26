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Подготовка к саммиту ЕС и возможный арест Путина — эфир Новини.LIVE

26 января 2024 г. 19:54

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19:54 Подготовка к саммиту ЕС и возможный арест Путина — эфир Новини.LIVE

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17:56 Помощь США для ВСУ — Чернев назвал возникшие трудности и когда примут решение

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17:16 Какого оружия критически не хватает на фронте — эксперт назвал нужную технику

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16:11 Стоит ли отправлять депутатов в военные учебные центры — что думают киевляне

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15:39 Украина строит мощную линию обороны по всему фронту — Чернев назвал цель

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14:54 Коллаген от всех болезней — Комаровский рассказал, необходимо ли принимать пищевую добавку

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14:13 РФ готовит "большое наступление" — Чернев рассказал, пойдут ли россияне на Киев

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12:42 Затопленное метро — как проходят ремонтные работы и когда открытие синей ветви

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Эксклюзив

12:15Авария в киевском метро — что сейчас происходит в подземелье

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11:32 Украина переходит в стальную оборону — Гайдай об изменениях на фронте

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19:54 Подготовка к саммиту ЕС и возможный арест Путина — эфир Новини.LIVE

Text

17:56 Помощь США для ВСУ — Чернев назвал возникшие трудности и когда примут решение

Text

17:16 Какого оружия критически не хватает на фронте — эксперт назвал нужную технику

Text

16:11 Стоит ли отправлять депутатов в военные учебные центры — что думают киевляне

Text

15:39 Украина строит мощную линию обороны по всему фронту — Чернев назвал цель

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:54 Коллаген от всех болезней — Комаровский рассказал, необходимо ли принимать пищевую добавку

Text

14:13 РФ готовит "большое наступление" — Чернев рассказал, пойдут ли россияне на Киев

Text

12:42 Затопленное метро — как проходят ремонтные работы и когда открытие синей ветви

Text
Эксклюзив

12:15 Авария в киевском метро — что сейчас происходит в подземелье

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11:32 Украина переходит в стальную оборону — Гайдай об изменениях на фронте

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Гостем студии Новини.LIVE сегодня, 26 января, стал дипломат Руслан Осипенко. Во время эфира он вместе с ведущим Сергеем Гулюком обсудили разные темы, которые касаются Украины.

Эфир можно посмотреть на Youtube-канале Новини.LIVE.

О чем эфир

В ходе эфира Руслан Осипенко обсудил подготовку к саммиту Европейского Союза, военную помощь Украине и присутствие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на Совбезе ООН.

Кроме того, дипломат вместе с ведущим обсудили расследование падения Ил-76 и возможен ли арест Путина.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день США не подписали соответствующее соглашение о принятии помощи на 60 миллиардов долларов для Украины. Какие возникли трудности и когда примут решение — рассказал народный депутат Егор Чернев в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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09:05 Ливерпуль еще не определился с преемником Клоппа

08:53 Россия планирует разместить свою военную базу в странах Африки, — ISW

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:28 После прихода Шевченко легендарный украинские футболисты больше не работают в УАФ

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