Допомога США для ЗСУ — Чернєв назвав труднощі, які виникли та коли ухвалять рішення

Станом на сьогоднішній день, США не підписали відповідну угоду про ухвалення допомоги на 60 мільярдів доларів для України. Які виникли труднощі і коли ухвалять рішення — розповів народний депутат Єгор Чернєв в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Коли США ухвалять допомогу Україні

"Складно прогнозувати. Адже, чим далі це відкладається, тим складніше буде голосувати", — сказав Чернєв.

За словами депутата, причиною цього є передвиборча кампанія у президенти та майбутні вибори до Конгресу США. Гостре питання, яке хвилює близько 70% виборців, стосується зміни міграційної політики. І чим ближче до самих виборів, тим більше воно ставатиме чутливішим.

У зв'язку з цим ухвалення допомоги України може відійти на другий план. Разом з тим, депутат бачить певні позитивні зміни й висловлює сподівання, що у перших числах лютого цього року це питання вирішать.

Нагадаємо, президент США Джо Байден сподівається, що угоду щодо кордону, до якої прив’язана допомога Україні, у Сенаті розроблять наступного тижня.