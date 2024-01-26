Помощь США для ВСУ — Чернев назвал возникшие трудности и когда примут решение

На сегодняшний день, США не подписали соответствующее соглашение о принятии помощи на 60 миллиардов долларов для Украины. Какие возникли трудности и когда примут решение, — рассказал народный депутат Егор Чернев в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Когда США примут помощь Украине

"Сложно прогнозировать. Ведь чем дальше это откладывается, тем сложнее будет голосовать", — сказал Чернев.

По словам депутата, причиной этому является предвыборная кампания в президенты и предстоящие выборы в Конгресс США. Острый вопрос, волнующий около 70% избирателей, касается изменения миграционной политики. И чем ближе к самим выборам, тем больше оно будет становиться более чувствительным.

В связи с этим принятие помощи для Украины может отойти на второй план. Вместе с тем депутат видит определенные положительные изменения и выражает надежду, что в первых числах февраля этого года этот вопрос будет решен.

Напомним, президент США Джо Байден надеется, что соглашение по границе, к которому привязана помощь Украине, в Сенате разработают на следующей неделе.