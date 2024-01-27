Падение российского Ил-76 и возможность переговоров с РФ — эфир Новини.LIVE

Гостем студии Новини.LIVE стал политолог Владимир Фесенко. Он вместе с ведущей Юлией Литвиненко обсудили российские обстрелы и возможность мирных переговоров с РФ.

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О чем эфир

Во время эфира Владимир Фесенко обсудил с ведущей жестокие обстрелы Харькова армией РФ. Также они побеседовали о падении российского военного самолета Ил-76 в Белгородской области.

Кроме того, политолог высказал свое мнение по делу бизнесмена Мазепы и есть ли вероятность мирных переговоров Украины и России.

Напомним, ранее гостем студии Новини.LIVE стал дипломат Руслан Осипенко. Во время эфира он вместе с ведущим Сергеем Гулюком обсудили разные темы, которые касаются Украины.