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Падение российского Ил-76 и возможность переговоров с РФ — эфир Новини.LIVE

27 января 2024 г. 12:33

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14:13 РФ готовит "большое наступление" — Чернев рассказал, пойдут ли россияне на Киев

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12:57 Чернев в эфире Новини.LIVE ответил, пойдут ли депутаты на фронт

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12:46 Смерть мальчика из-за лечения зубов во Львове — Комаровский прокомментировал случай для Новини.LIVE

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12:33 Падение российского Ил-76 и возможность переговоров с РФ — эфир Новини.LIVE

26 января 2024
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19:54 Подготовка к саммиту ЕС и возможный арест Путина — эфир Новини.LIVE

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17:56 Помощь США для ВСУ — Чернев назвал возникшие трудности и когда примут решение

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17:16 Какого оружия критически не хватает на фронте — эксперт назвал нужную технику

Text

16:11 Стоит ли отправлять депутатов в военные учебные центры — что думают киевляне

Text

15:39 Украина строит мощную линию обороны по всему фронту — Чернев назвал цель

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14:54 Коллаген от всех болезней — Комаровский рассказал, необходимо ли принимать пищевую добавку

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Гостем студии Новини.LIVE стал политолог Владимир Фесенко. Он вместе с ведущей Юлией Литвиненко обсудили российские обстрелы и возможность мирных переговоров с РФ.

Эфир Новини.LIVE можно посмотреть на нашем Youtube.

О чем эфир

Во время эфира Владимир Фесенко обсудил с ведущей жестокие обстрелы Харькова армией РФ. Также они побеседовали о падении российского военного самолета Ил-76 в Белгородской области.

Кроме того, политолог высказал свое мнение по делу бизнесмена Мазепы и есть ли вероятность мирных переговоров Украины и России.

Напомним, ранее гостем студии Новини.LIVE стал дипломат Руслан Осипенко. Во время эфира он вместе с ведущим Сергеем Гулюком обсудили разные темы, которые касаются Украины.

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