Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали політтехнолог Олег Постернак, нардеп Андрій Герус, кандидат політичних наук Андрій Ковальов, адвокат Ігор Ясько, доктор економічних наук Андрій Длігач та аналітик Костянтин Криволап. Зокрема, вони обговорять нараду Президента України Володимира Зеленського з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів.

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Ефір День.LIVE

Гості обговорять нові російські обстріли та поїздку очільника МАГАТЕ на Курську атомну електростанцію. Вони також прокоментують указ Зеленського про те, що Герої України зможуть отримати житло від держави.