Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE arrow
Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

27 серпня 2024 р. 13:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:00 Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

Text

12:56 Скільки пошкодженої гідрогенерації Україна планує відновити до зими — відповідь нардепа

Text

12:31 Нардеп Семінський заявив, що окупанти покращили свої дрони для тривалих атак на Україну

Text

12:01 Стефанчук пояснив, яку користь Україна матиме від ратифікації Римського статуту

Text

12:00 Експерт пояснив, скільки часу потрібно для ремонту електропотужностей після атак РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:48 Зеленський, Шмигаль, Єрмак та Стефанчук на Форумі Україна 2024. Незалежність — прямий ефір

Text

10:17 Світла не буде в кращому випадку по 12 годин на добу — до чого готуватися українцям взимку

Text

09:35 Більшість "за" таке рішення — посадовець ВРУ сказав, чому військові хочуть заборони Telegram

Text

09:29 У КМВА відповіли, чи є загрози для Київської ГЕС після нічної атаки Росії

Text

08:00 Наймасованіша атака Росії та що буде з податками в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

13:00 Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

Text

12:56 Скільки пошкодженої гідрогенерації Україна планує відновити до зими — відповідь нардепа

Text

12:31 Нардеп Семінський заявив, що окупанти покращили свої дрони для тривалих атак на Україну

Text

12:01 Стефанчук пояснив, яку користь Україна матиме від ратифікації Римського статуту

Text

12:00 Експерт пояснив, скільки часу потрібно для ремонту електропотужностей після атак РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:48 Зеленський, Шмигаль, Єрмак та Стефанчук на Форумі Україна 2024. Незалежність — прямий ефір

Text

10:17 Світла не буде в кращому випадку по 12 годин на добу — до чого готуватися українцям взимку

Text

09:35 Більшість "за" таке рішення — посадовець ВРУ сказав, чому військові хочуть заборони Telegram

Text

09:29 У КМВА відповіли, чи є загрози для Київської ГЕС після нічної атаки Росії

Text

08:00 Наймасованіша атака Росії та що буде з податками в Україні — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали політтехнолог Олег Постернак, нардеп Андрій Герус, кандидат політичних наук Андрій Ковальов, адвокат Ігор Ясько, доктор економічних наук Андрій Длігач та аналітик Костянтин Криволап. Зокрема, вони обговорять нараду Президента України Володимира Зеленського з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості обговорять нові російські обстріли та поїздку очільника МАГАТЕ на Курську атомну електростанцію. Вони також прокоментують указ Зеленського про те, що Герої України зможуть отримати житло від держави.

Також важливі новини дня по темі:

 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

14:03 Кешбек за купівлю українських товарів — стартував важливий етап програми

14:03 Масштабна атака на енергосистему — в Укренерго повідомили, як сьогодні вимикатимуть світло

13:56 Україна створює нові бригади для війни у 2025 році, — Forbes

13:50 Рафаель Гроссі прибув в Росії на Курську АЕС — що він збирається там робити

13:50 Скандал із закупівлями на відбудову "Охматдиту" — Шмигаль прокоментував ситуацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:49 Захист енергооб'єктів України — Шмигаль назвав суму, яку виділила держава

13:44 Наводив ракети на південь — кур'єр з Миколаєва працював на ФСБ

13:43 ЗСУ відбивають понад 140 атак щодня — Сирський доповів щодо Покровського та Курського напрямків

13:33 Ми маємо зброю перемоги — Шмигаль відзвітував про успіхи у вітчизняному ВПК

13:31 Лукашенко заявив, що йому пропонують кинути Росію і "воювати разом з Україною"

14:03 Кешбек за купівлю українських товарів — стартував важливий етап програми

14:03 Масштабна атака на енергосистему — в Укренерго повідомили, як сьогодні вимикатимуть світло

13:56 Україна створює нові бригади для війни у 2025 році, — Forbes

13:50 Рафаель Гроссі прибув в Росії на Курську АЕС — що він збирається там робити

13:50 Скандал із закупівлями на відбудову "Охматдиту" — Шмигаль прокоментував ситуацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:49 Захист енергооб'єктів України — Шмигаль назвав суму, яку виділила держава

13:44 Наводив ракети на південь — кур'єр з Миколаєва працював на ФСБ

13:43 ЗСУ відбивають понад 140 атак щодня — Сирський доповів щодо Покровського та Курського напрямків

13:33 Ми маємо зброю перемоги — Шмигаль відзвітував про успіхи у вітчизняному ВПК

13:31 Лукашенко заявив, що йому пропонують кинути Росію і "воювати разом з Україною"

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

Text

13:00 Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

Text

12:56 Скільки пошкодженої гідрогенерації Україна планує відновити до зими — відповідь нардепа

Text

12:31 Нардеп Семінський заявив, що окупанти покращили свої дрони для тривалих атак на Україну

Text

12:01 Стефанчук пояснив, яку користь Україна матиме від ратифікації Римського статуту

Text

12:00 Експерт пояснив, скільки часу потрібно для ремонту електропотужностей після атак РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:48 Зеленський, Шмигаль, Єрмак та Стефанчук на Форумі Україна 2024. Незалежність — прямий ефір

Text

10:17 Світла не буде в кращому випадку по 12 годин на добу — до чого готуватися українцям взимку

Text

09:35 Більшість "за" таке рішення — посадовець ВРУ сказав, чому військові хочуть заборони Telegram

Text

09:29 У КМВА відповіли, чи є загрози для Київської ГЕС після нічної атаки Росії

Text

08:00 Наймасованіша атака Росії та що буде з податками в Україні — ефір Ранок.LIVE