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Зеленський, Шмигаль, Єрмак та Стефанчук на Форумі Україна 2024. Незалежність — прямий ефір

Зеленський, Шмигаль, Єрмак та Стефанчук на Форумі Україна 2024. Незалежність — прямий ефір

27 серпня 2024 р. 11:48

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12:01 Стефанчук пояснив, яку користь Україна матиме від ратифікації Римського статуту

Text

12:00 Експерт пояснив, скільки часу потрібно для ремонту електропотужностей після атак РФ

Text

11:48 Зеленський, Шмигаль, Єрмак та Стефанчук на Форумі Україна 2024. Незалежність — прямий ефір

Text

10:17 Світла не буде в кращому випадку по 12 годин на добу — до чого готуватися українцям взимку

Text

09:35 Більшість "за" таке рішення — посадовець ВРУ сказав, чому військові хочуть заборони Telegram

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:29 У КМВА відповіли, чи є загрози для Київської ГЕС після нічної атаки Росії

Text

08:00 Наймасованіша атака Росії та що буде з податками в Україні — ефір Ранок.LIVE

26 серпня 2024
Text

22:37 Військовий аналітик зробив заяву щодо працівників ТЦК, які силоміць доправляють людей у військкомати

Text

21:57 Нардепка пояснила, чому виникають проблеми з другим рівнем захисту енергооб'єктів

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У Києві у вівторок, 27 серпня, триває форум Україна 2024. Незалежність за участю керівників державних інституцій. Відомо, що завершиться захід пресконференцією Президента України Володимира Зеленського.

Прямий ефір з форуму можна переглянути на Youtube-каналі Новини.LIVE.

Форум Україна 2024. Незалежність

Темою обговорення на Форумі стала війна та кроки України на шляху до справедливого миру. На заході заплановано участь керівництва країни:

  • Премʼєр-міністра Дениса Шмигаля;
  • Міністра оборони Рустема Умєрова;
  • Генерального прокурора Андрія Костіна; 
  • Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука;
  • Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в онлайн-режимі;

Закінчиться захід пресконференцією Президента Володимира Зеленського. Водночас участь Головного Управління розвідки та Служби безпеки України не передбачена.

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11:49 Сирський переговорив з німецьким генералом — які теми були в пріоритеті

11:44 У ДПСУ показали, як прикордонники рознесли техніку окупантів на Краматорському напрямку

11:43 Самопіар поліції охорони Миколаївщини — понад 700 тис. грн на рекламну компанію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:40 Нова презентація Apple відбудеться вже у вересні — стала відома дата

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11:48 Зеленський, Шмигаль, Єрмак та Стефанчук на Форумі Україна 2024. Незалежність — прямий ефір

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10:17 Світла не буде в кращому випадку по 12 годин на добу — до чого готуватися українцям взимку

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:29 У КМВА відповіли, чи є загрози для Київської ГЕС після нічної атаки Росії

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