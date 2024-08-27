Зеленський, Шмигаль, Єрмак та Стефанчук на Форумі Україна 2024. Незалежність — прямий ефір

У Києві у вівторок, 27 серпня, триває форум Україна 2024. Незалежність за участю керівників державних інституцій. Відомо, що завершиться захід пресконференцією Президента України Володимира Зеленського.
Прямий ефір з форуму можна переглянути на Youtube-каналі Новини.LIVE.
Форум Україна 2024. Незалежність
Темою обговорення на Форумі стала війна та кроки України на шляху до справедливого миру. На заході заплановано участь керівництва країни:
- Премʼєр-міністра Дениса Шмигаля;
- Міністра оборони Рустема Умєрова;
- Генерального прокурора Андрія Костіна;
- Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука;
- Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в онлайн-режимі;
Закінчиться захід пресконференцією Президента Володимира Зеленського. Водночас участь Головного Управління розвідки та Служби безпеки України не передбачена.