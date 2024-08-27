Зеленський, Шмигаль, Єрмак та Стефанчук на Форумі Україна 2024. Незалежність — прямий ефір

У Києві у вівторок, 27 серпня, триває форум Україна 2024. Незалежність за участю керівників державних інституцій. Відомо, що завершиться захід пресконференцією Президента України Володимира Зеленського.

Прямий ефір з форуму можна переглянути на Youtube-каналі Новини.LIVE.

Форум Україна 2024. Незалежність

Темою обговорення на Форумі стала війна та кроки України на шляху до справедливого миру. На заході заплановано участь керівництва країни:

Премʼєр-міністра Дениса Шмигаля;

Міністра оборони Рустема Умєрова;

Генерального прокурора Андрія Костіна;

Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука;

Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в онлайн-режимі;

Закінчиться захід пресконференцією Президента Володимира Зеленського. Водночас участь Головного Управління розвідки та Служби безпеки України не передбачена.