Зеленский, Шмыгаль, Ермак и Стефанчук на Форуме Україна 2024. Незалежність — прямой эфир

В Киеве во вторник, 27 августа, продолжается форум Україна 2024. Незалежність с участием руководителей государственных институций. Известно, что завершится мероприятие пресс-конференцией Президента Украины Владимира Зеленского.
Прямой эфир с форума можно просмотреть на Youtube-канале Новини.LIVE.
Форум Україна 2024. Незалежність
Темой обсуждения на Форуме стала война и шаги Украины по пути к справедливому миру. На мероприятии запланировано участие руководства страны:
- Премьер-министра Дениса Шмыгаля;
- Министра обороны Рустема Умерова;
- Генерального прокурора Андрея Костина;
- Председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука;
- Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в онлайн-режиме;
Закончится мероприятие пресс-конференцией Президента Владимира Зеленского. В то же время участие Главного управления разведки и Службы безопасности Украины не предусмотрено.