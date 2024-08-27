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Зеленский, Шмыгаль, Ермак и Стефанчук на Форуме Україна 2024. Незалежність — прямой эфир

Зеленский, Шмыгаль, Ермак и Стефанчук на Форуме Україна 2024. Незалежність — прямой эфир

27 августа 2024 г. 11:48

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12:00 Эксперт объяснил, сколько времени нужно для ремонта электромощностей после атак РФ

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11:48 Зеленский, Шмыгаль, Ермак и Стефанчук на Форуме Україна 2024. Незалежність — прямой эфир

Text

10:17 Света не будет в лучшем случае по 12 часов в сутки — к чему готовиться украинцам зимой

Text

09:35 Большинство "за" такое решение — чиновник ВРУ сказал, почему военные хотят запрета Telegram

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:29 В КГВА ответили, есть ли угрозы для Киевской ГЭС после ночной атаки России

Text

08:00 Самая массированная атака России и что будет с налогами в Украине — эфир Ранок.LIVE

26 августа 2024
Text

22:37 Военный аналитик сделал заявление по работникам ТЦК, которые насильно доставляют людей в военкоматы

Text

21:57 Нардепка объяснила, почему возникают проблемы со вторым уровнем защиты энергообъектов

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17:50 Массированная российская атака на Украину и последствия для энергетики — эфир Вечір.LIVE

В Киеве во вторник, 27 августа, продолжается форум Україна 2024. Незалежність с участием руководителей государственных институций. Известно, что завершится мероприятие пресс-конференцией Президента Украины Владимира Зеленского.

Прямой эфир с форума можно просмотреть на Youtube-канале Новини.LIVE.

Форум Україна 2024. Незалежність

Темой обсуждения на Форуме стала война и шаги Украины по пути к справедливому миру. На мероприятии запланировано участие руководства страны:

  • Премьер-министра Дениса Шмыгаля;
  • Министра обороны Рустема Умерова;
  • Генерального прокурора Андрея Костина;
  • Председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука;
  • Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в онлайн-режиме;

Закончится мероприятие пресс-конференцией Президента Владимира Зеленского. В то же время участие Главного управления разведки и Службы безопасности Украины не предусмотрено.

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12:02 Россия никогда не добьется успеха — Байден сделал заявление после массированной атаки РФ по Украине

11:56 Получить статус безработного стало труднее — кому отказывают в 2024 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:17 Света не будет в лучшем случае по 12 часов в сутки — к чему готовиться украинцам зимой

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09:35 Большинство "за" такое решение — чиновник ВРУ сказал, почему военные хотят запрета Telegram

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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