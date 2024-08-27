Зеленский, Шмыгаль, Ермак и Стефанчук на Форуме Україна 2024. Незалежність — прямой эфир

В Киеве во вторник, 27 августа, продолжается форум Україна 2024. Незалежність с участием руководителей государственных институций. Известно, что завершится мероприятие пресс-конференцией Президента Украины Владимира Зеленского.

Прямой эфир с форума можно просмотреть на Youtube-канале Новини.LIVE.

Форум Україна 2024. Незалежність

Темой обсуждения на Форуме стала война и шаги Украины по пути к справедливому миру. На мероприятии запланировано участие руководства страны:

Премьер-министра Дениса Шмыгаля;

Министра обороны Рустема Умерова;

Генерального прокурора Андрея Костина;

Председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука;

Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в онлайн-режиме;

Закончится мероприятие пресс-конференцией Президента Владимира Зеленского. В то же время участие Главного управления разведки и Службы безопасности Украины не предусмотрено.