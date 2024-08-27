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Новые удары по Украине и Зеленский собрал срочное совещание — эфир День.LIVE

Новые удары по Украине и Зеленский собрал срочное совещание — эфир День.LIVE

27 августа 2024 г. 13:00

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13:00 Новые удары по Украине и Зеленский собрал срочное совещание — эфир День.LIVE

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12:56 Сколько поврежденной гидрогенерации Украина планирует восстановить до зимы — ответ нардепа

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12:31 Нардеп Семинский заявил, что оккупанты улучшили свои дроны для длительных атак на Украину

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12:01 Стефанчук объяснил, какую пользу Украина получит от ратификации Римского статута

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12:00 Эксперт объяснил, сколько времени нужно для ремонта электромощностей после атак РФ

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11:48 Зеленский, Шмыгаль, Ермак и Стефанчук на Форуме Україна 2024. Незалежність — прямой эфир

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10:17 Света не будет в лучшем случае по 12 часов в сутки — к чему готовиться украинцам зимой

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09:35 Большинство "за" такое решение — чиновник ВРУ сказал, почему военные хотят запрета Telegram

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09:29 В КГВА ответили, есть ли угрозы для Киевской ГЭС после ночной атаки России

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08:00 Самая массированная атака России и что будет с налогами в Украине — эфир Ранок.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:00 Новые удары по Украине и Зеленский собрал срочное совещание — эфир День.LIVE

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12:56 Сколько поврежденной гидрогенерации Украина планирует восстановить до зимы — ответ нардепа

Text

12:31 Нардеп Семинский заявил, что оккупанты улучшили свои дроны для длительных атак на Украину

Text

12:01 Стефанчук объяснил, какую пользу Украина получит от ратификации Римского статута

Text

12:00 Эксперт объяснил, сколько времени нужно для ремонта электромощностей после атак РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:48 Зеленский, Шмыгаль, Ермак и Стефанчук на Форуме Україна 2024. Незалежність — прямой эфир

Text

10:17 Света не будет в лучшем случае по 12 часов в сутки — к чему готовиться украинцам зимой

Text

09:35 Большинство "за" такое решение — чиновник ВРУ сказал, почему военные хотят запрета Telegram

Text

09:29 В КГВА ответили, есть ли угрозы для Киевской ГЭС после ночной атаки России

Text

08:00 Самая массированная атака России и что будет с налогами в Украине — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали политтехнолог Олег Постернак, нардеп Андрей Герус, кандидат политических наук Андрей Ковалев, адвокат Игорь Ясько, доктор экономических наук Андрей Длигач и аналитик Константин Криволап. В частности, они обсудят совещание Президента Украины Владимира Зеленского с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости обсудят новые российские обстрелы и поездку главы МАГАТЭ на Курскую атомную электростанцию. Они также прокомментируют указ Зеленского о том, что Герои Украины смогут получить жилье от государства.

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14:11 Харлан лично вручила свою саблю ФК Металлист 1925

14:03 Кэшбек за покупку украинских товаров — стартовал важный этап программы

14:03 Масштабная атака на энергосистему — в Укрэнерго сообщили, как сегодня будут выключать свет

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:56 Украина создает новые бригады для войны в 2025 году, — Forbes

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