Новые удары по Украине и Зеленский собрал срочное совещание — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали политтехнолог Олег Постернак, нардеп Андрей Герус, кандидат политических наук Андрей Ковалев, адвокат Игорь Ясько, доктор экономических наук Андрей Длигач и аналитик Константин Криволап. В частности, они обсудят совещание Президента Украины Владимира Зеленского с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов.

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Эфир День.LIVE

Гости обсудят новые российские обстрелы и поездку главы МАГАТЭ на Курскую атомную электростанцию. Они также прокомментируют указ Зеленского о том, что Герои Украины смогут получить жилье от государства.