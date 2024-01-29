Нові методи війни — Кузик назвав зброю, якою все частіше росіяни обстрілюють Україну

Станом на сьогодні армія РФ активізувалася на усіх ділянках фронту, до того ж застосовує нові засоби зброї. Які саме — розповів командир батальйону "Свобода" 4-ї БрОП Петро Кузик ведучому Віталію Прудиусу в ранковому ефірі Новини.LIVE.

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РФ застосовує хімічну зброю на фронті

"Ситуація складна. Тому що майже по всій лінії ворог активізувався, намагається проводити штурмові дії. Зараз вони кидають і техніку, і людей", — сказав Петро Кузик.

Військовий додав, що росіяни вже давно застосовують хімічну зброю на фронті, однак останнім часом більш масово. Серед нових засобів — граната з хлорацетофеноном, речовиною задушливої дії.

Відповідаючи на питання, чи достатньо захищені українські бійці від такої зброї, Петро Кузик сказав, що на базовому рівні захисники мають усе необхідне. У будь-якому випадку вести бойові дії в таких умовах надзвичайно складно.

Нагадаємо, раніше військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман розповів, що наразі Україні критично не вистачає снарядів на фронті, а допомоги західних партнерів недостатньо.