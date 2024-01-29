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Нові методи війни — Кузик назвав зброю, якою все частіше росіяни обстрілюють Україну

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Станом на сьогодні армія РФ активізувалася на усіх ділянках фронту, до того ж застосовує нові засоби зброї. Які саме — розповів командир батальйону "Свобода" 4-ї БрОП Петро Кузик ведучому Віталію Прудиусу в ранковому ефірі Новини.LIVE.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

РФ застосовує хімічну зброю на фронті

"Ситуація складна. Тому що майже по всій лінії ворог активізувався, намагається проводити штурмові дії. Зараз вони кидають і техніку, і людей", — сказав Петро Кузик. 

Військовий додав, що росіяни вже давно застосовують хімічну зброю на фронті, однак останнім часом більш масово. Серед нових засобів — граната з хлорацетофеноном, речовиною задушливої дії. 

Відповідаючи на питання, чи достатньо захищені українські бійці від такої зброї, Петро Кузик сказав, що на базовому рівні захисники мають усе необхідне. У будь-якому випадку вести бойові дії в таких умовах надзвичайно складно. 

Нагадаємо, раніше військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман розповів, що наразі Україні критично не вистачає снарядів на фронті, а допомоги західних партнерів недостатньо.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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