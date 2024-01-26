Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Якої зброї критично не вистачає на фронті — експерт назвав потрібну техніку arrow

Якої зброї критично не вистачає на фронті — експерт назвав потрібну техніку

26 січня 2024 р. 17:16

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:16 Якої зброї критично не вистачає на фронті — експерт назвав потрібну техніку

Text

16:11 Чи варто відправляти депутатів у військові навчальні центри — що думають кияни

Text

15:39 Україна будує потужну лінію оборони по всьому фронту — Чернєв назвав мету

Text

14:54 Колаген від усіх хвороб — Комаровський розповів, чи необхідно приймати харчову добавку

Text

14:13 РФ готує "великий наступ" — Чернєв розповів, чи підуть росіяни на Київ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:42 Затоплене метро — як відбуваються ремонтні роботи та коли відкриття синьої гілки

Text
Ексклюзив

12:15Аварія у київському метро — що наразі відбувається у підземеллі

Text

11:32 Україна переходить у сталеву оборону — Гайдай про зміни на фронті

Text

10:48 Успішні спецоперації СБУ в РФ. Яка наступна ціль — розповів Ягун в інтерв'ю

Text

10:15 Яке захворювання провокує перерваний сон — відповів лікар Комаровський

Text

17:16 Якої зброї критично не вистачає на фронті — експерт назвав потрібну техніку

Text

16:11 Чи варто відправляти депутатів у військові навчальні центри — що думають кияни

Text

15:39 Україна будує потужну лінію оборони по всьому фронту — Чернєв назвав мету

Text

14:54 Колаген від усіх хвороб — Комаровський розповів, чи необхідно приймати харчову добавку

Text

14:13 РФ готує "великий наступ" — Чернєв розповів, чи підуть росіяни на Київ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:42 Затоплене метро — як відбуваються ремонтні роботи та коли відкриття синьої гілки

Text
Ексклюзив

12:15 Аварія у київському метро — що наразі відбувається у підземеллі

Text

11:32 Україна переходить у сталеву оборону — Гайдай про зміни на фронті

Text

10:48 Успішні спецоперації СБУ в РФ. Яка наступна ціль — розповів Ягун в інтерв'ю

Text

10:15 Яке захворювання провокує перерваний сон — відповів лікар Комаровський

Популярні відео

Text

Україна будує потужну лінію оборони по всьому фронту — Чернєв назвав мету

26 січня 2024 р. 15:39
Text

Успішні спецоперації СБУ в РФ. Яка наступна ціль — розповів Ягун в інтерв'ю

26 січня 2024 р. 10:48
Text

Затоплене метро — як відбуваються ремонтні роботи та коли відкриття синьої гілки

26 січня 2024 р. 12:42
Text

Аварія у київському метро — що наразі відбувається у підземеллі

26 січня 2024 р. 12:15
Text

РФ готує "великий наступ" — Чернєв розповів, чи підуть росіяни на Київ

26 січня 2024 р. 14:13

Днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що КНДР постачає снаряди РФ краще, ніж іноземні партнери Україні. Чи дійсно це так — свою думку висловив військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман ведучому Віталію Прудиусу в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Україні не вистачає снарядів для боротьби з РФ

За словами Олексія Гетьмана, кількість снарядів, які постачає КНДР для Росії, дійсно перевищує ту, яку західні партнери передають Україні. 

"Нам пообіцяли, що до кінця року нам поставлять мільйон снарядів і це було так пафосно. Потім з'ясувалося, що цей термін переноситься на весну цього року, а зараз — це взагалі третина, а може половина", — нагадав експерт. 

Гетьман додав, що на рік Україні необхідно близько 10 мільйонів снарядів, або принаймні 3 мільйони. У такому випадку наша держава мала б суттєву перевагу над ворогом. Адже, 300 тисяч боєприпасів, які іноземні партнери поставляють зараз, вистачає максимум на тиждень. 

Водночас, військовий експерт відзначив, що Україна теж виробляє снаряди. Точна кількість наразі невідома. 

"Офіційно сказали, що зараз ми за місяць виробляємо більше снарядів, ніж до початку повномасштабного вторгнення виробляли за рік. Тобто, наше виробництво збільшилося у 12-15 разів", — додав Гетьман. 

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що наразі економія боєприпасів на передовій і справді доволі жорстка, також є невелика проблематика з ЗРК. Однак він наголосив, що поставки партнерів не припиняються.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

17:20 У Харкові створять диференційовану систему оповіщення про тривогу — що це змінить

17:19 У голови столичного управління поліції виявили активи на 3,9 млн

Text

17:16 Якої зброї критично не вистачає на фронті — експерт назвав потрібну техніку

17:16 Під Санкт-Петербургом прогримів потужний вибух, — ЗМІ

Новина з відео

17:14 У Львівській області депутатам міськради вручили повістки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:05 Колишнього американського розвідника розкритикували в США за візит до Чечні

17:00 На Одещині затримали чоловіка, який пропонував хабар правоохоронцю

16:53 Оренда житла у Польщі — за скільки можна зняти квартиру у 2024 році

16:48 Хабі Алонсо розповів про пропозицію Ліверпуля

16:45 Ігнат розповів, скільки літаків Іл-76 має на озброєнні Росія

17:20 У Харкові створять диференційовану систему оповіщення про тривогу — що це змінить

17:19 У голови столичного управління поліції виявили активи на 3,9 млн

17:16 Під Санкт-Петербургом прогримів потужний вибух, — ЗМІ

Новина з відео

17:14 У Львівській області депутатам міськради вручили повістки

Новина з відео

17:05 Колишнього американського розвідника розкритикували в США за візит до Чечні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:00 На Одещині затримали чоловіка, який пропонував хабар правоохоронцю

16:53 Оренда житла у Польщі — за скільки можна зняти квартиру у 2024 році

16:48 Хабі Алонсо розповів про пропозицію Ліверпуля

16:45 Ігнат розповів, скільки літаків Іл-76 має на озброєнні Росія

16:40 Стало відомо, яка частина населення України покинула свої домівки

Ексклюзив

14:35 Метро заповнюється водою, а правди про аварію не чути. Що відбувається в підземеллі — відео

Новина з фото

06:42 Хлопці на фронті не мають почуватися покинутими, — польська військова волонтерка для Новини.LIVE

06:30 Apache та Black Hawk — американські гелікоптери, які хочуть бачити в ЗСУ

25 січня 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні. Скільки коштує здати 1 кг міді у кінці січня

24 січня 2024

18:41 Розвінчаний міф: російська армія протягом 700 днів великої війни

16:03 Падіння Іл-76 — що приховує Росія

Новина з фото

07:01 Ціни на зерно в Україні. Скільки коштує соя наприкінці січня

06:40 Ціни на брухт в Україні. Скільки коштує 1 кг чермету наприкінці січня

06:30 Американська блискавка: що відомо про унікальні літаки США, які хоче Україна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:00 Розкрадання гуманітарки в Чернігові — хто винен у зникненні 16 фур допомоги

Text

17:16 Якої зброї критично не вистачає на фронті — експерт назвав потрібну техніку

Text

16:11 Чи варто відправляти депутатів у військові навчальні центри — що думають кияни

Text

15:39 Україна будує потужну лінію оборони по всьому фронту — Чернєв назвав мету

Text

14:54 Колаген від усіх хвороб — Комаровський розповів, чи необхідно приймати харчову добавку

Text

14:13 РФ готує "великий наступ" — Чернєв розповів, чи підуть росіяни на Київ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:42 Затоплене метро — як відбуваються ремонтні роботи та коли відкриття синьої гілки

Text
Ексклюзив

12:15 Аварія у київському метро — що наразі відбувається у підземеллі

Text

11:32 Україна переходить у сталеву оборону — Гайдай про зміни на фронті

Text

10:48 Успішні спецоперації СБУ в РФ. Яка наступна ціль — розповів Ягун в інтерв'ю

Text

10:15 Яке захворювання провокує перерваний сон — відповів лікар Комаровський