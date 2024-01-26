Якої зброї критично не вистачає на фронті — експерт назвав потрібну техніку

Днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що КНДР постачає снаряди РФ краще, ніж іноземні партнери Україні. Чи дійсно це так — свою думку висловив військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман ведучому Віталію Прудиусу в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

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Україні не вистачає снарядів для боротьби з РФ

За словами Олексія Гетьмана, кількість снарядів, які постачає КНДР для Росії, дійсно перевищує ту, яку західні партнери передають Україні.

"Нам пообіцяли, що до кінця року нам поставлять мільйон снарядів і це було так пафосно. Потім з'ясувалося, що цей термін переноситься на весну цього року, а зараз — це взагалі третина, а може половина", — нагадав експерт.

Гетьман додав, що на рік Україні необхідно близько 10 мільйонів снарядів, або принаймні 3 мільйони. У такому випадку наша держава мала б суттєву перевагу над ворогом. Адже, 300 тисяч боєприпасів, які іноземні партнери поставляють зараз, вистачає максимум на тиждень.

Водночас, військовий експерт відзначив, що Україна теж виробляє снаряди. Точна кількість наразі невідома.

"Офіційно сказали, що зараз ми за місяць виробляємо більше снарядів, ніж до початку повномасштабного вторгнення виробляли за рік. Тобто, наше виробництво збільшилося у 12-15 разів", — додав Гетьман.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що наразі економія боєприпасів на передовій і справді доволі жорстка, також є невелика проблематика з ЗРК. Однак він наголосив, що поставки партнерів не припиняються.