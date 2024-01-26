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Какого оружия критически не хватает на фронте — эксперт назвал нужную технику

26 января 2024 г. 17:16

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17:16 Какого оружия критически не хватает на фронте — эксперт назвал нужную технику

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16:11 Стоит ли отправлять депутатов в военные учебные центры — что думают киевляне

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15:39 Украина строит мощную линию обороны по всему фронту — Чернев назвал цель

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На днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что КНДР снабжает снарядами РФ лучше, чем иностранные партнеры Украины. Действительно ли это так — свое мнение высказал военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман ведущему Виталию Прудиусу в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Украине не хватает снарядов для борьбы с РФ

По словам Алексея Гетьмана, количество поставляемых КНДР для России снарядов действительно превышает то, которое западные партнеры передают Украине.

"Нам пообещали, что до конца года нам поставят миллион снарядов и это было так пафосно. Потом выяснилось, что этот срок переносится весной этого года, а сейчас — это вообще треть, а может, половина", — напомнил эксперт.

Гетьман добавил, что в год Украине необходимо около 10 миллионов снарядов, или, по крайней мере, 3 миллиона. В таком случае наше государство имело бы существенное преимущество над врагом. Ведь 300 тысяч боеприпасов, поставляемых иностранными партнерами сейчас, хватает максимум на неделю.

В то же время, военный эксперт отметил, что Украина тоже производит снаряды. Точное количество пока неизвестно.

"Официально сказали, что сейчас мы за месяц производим больше снарядов, чем до начала полномасштабного вторжения производили за год. То есть наше производство увеличилось в 12-15 раз", — добавил Гетьман.

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что сейчас экономия боеприпасов на передовой действительно жесткая, также есть небольшая проблематика с ЗРК. Однако он подчеркнул, что поставки партнеров не прекращаются.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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