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Новые методы войны — Кузык назвал оружие, которым все чаще россияне обстреливают Украину

29 января 2024 г. 11:48

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20:39 Экс-советник мэра Киева Кличко рассказал о хищении миллиардов гривен столичными властями

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19:02 Военный ВСУ предложил лишить мужчин-беглецов права голоса в Украине

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По состоянию на сегодняшний день армия РФ активизировалась на всех участках фронта, к тому же применяет новые средства оружия. Какие именно — рассказал командир батальона "Свобода" 4-й БрОП Петр Кузык ведущему Виталию Прудиусу в утреннем эфире Новини.LIVE.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

РФ применяет химическое оружие на фронте

"Ситуация сложная. Потому что почти по всей линии враг активизировался, пытается проводить штурмовые действия. Сейчас они бросают и технику, и людей", — сказал Петр Кузык.

Военный добавил, что россияне уже давно применяют химическое оружие на фронте, однако в последнее время более массово. Среди новых средств — граната с хлорацетофеноном, веществом удушающего действия.

Отвечая на вопрос, достаточно ли защищены украинские бойцы от такого оружия, Петр Кузык сказал, что на базовом уровне защитники имеют все необходимое. В любом случае вести боевые действия в таких условиях очень сложно.

Напомним, ранее военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман рассказал, что пока Украине критически не хватает снарядов на фронте, а помощи западных партнеров недостаточно.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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