Новые методы войны — Кузык назвал оружие, которым все чаще россияне обстреливают Украину

По состоянию на сегодняшний день армия РФ активизировалась на всех участках фронта, к тому же применяет новые средства оружия. Какие именно — рассказал командир батальона "Свобода" 4-й БрОП Петр Кузык ведущему Виталию Прудиусу в утреннем эфире Новини.LIVE.

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РФ применяет химическое оружие на фронте

"Ситуация сложная. Потому что почти по всей линии враг активизировался, пытается проводить штурмовые действия. Сейчас они бросают и технику, и людей", — сказал Петр Кузык.

Военный добавил, что россияне уже давно применяют химическое оружие на фронте, однако в последнее время более массово. Среди новых средств — граната с хлорацетофеноном, веществом удушающего действия.

Отвечая на вопрос, достаточно ли защищены украинские бойцы от такого оружия, Петр Кузык сказал, что на базовом уровне защитники имеют все необходимое. В любом случае вести боевые действия в таких условиях очень сложно.

Напомним, ранее военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман рассказал, что пока Украине критически не хватает снарядов на фронте, а помощи западных партнеров недостаточно.