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Нардеп розповів, коли бійці "Українського легіону" зможуть приєднатися до ЗСУ

Нардеп розповів, коли бійці "Українського легіону" зможуть приєднатися до ЗСУ

08 серпня 2024 р. 01:23

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01:23 Нардеп розповів, коли бійці "Українського легіону" зможуть приєднатися до ЗСУ

7 серпня 2024
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23:58 Україна не готова до зими — експерт заявив, що 85% тепломереж потребують заміни

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22:52 Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE

Text

20:54 Експерт заявив, що хлібобулочна галузь працює в збиток

Text

19:53 Нардеп пояснив, чи можуть сподіватися на демобілізацію бійці 18-25 років

Text

17:50 Евакуація з Курська та важливий наказ Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:36 Український військовий прокоментував заворушення в Курській області

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14:53 Військове керівництво розглядає можливість демобілізації та регулярних ротацій

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14:28 Нардеп відповів, чи демобілізують молодих військових у разі заборони мобілізації до 25 років

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13:36 Камельчук пояснив, чому до ЗСУ потрапляє неякісна продукція

Народний депутат Юрій Камельчук повідомив, що сотні військових з "Українського Легіону" можуть долучитися до лав Збройних сил України вже у вересні цього року.

Про це Камельчук повідомив в ефірі Ранок.LIVE у середу, 7 серпня.

"Український легіон" може долучитися до лав ЗСУ 

Камельчук зазначив, що загалом заяв до "Українського легіону", створеного в Польщі, було подано понад дві тисячі.

Перший випуск ветеранів-морпіхів, які вже тренуються, можливий на початку осені.

"Наступні етапи й кількість людей буде залежати від відкриття нових тренувальних баз, від готовності польської сторони прийняти і навчити цих військовослужбовців", — зазначив нардеп.

"Український легіон" у Польщі

На території Польщі формується та проходитиме підготовку новий добровольчий підрозділ "Український легіон". Його сформують з українців Європейського Союзу.

Кілька тисяч наших співвітчизників у Польщі вже зареєструвалися для участі в Українському легіоні, який базується у країні.

Навчанням та екіпіруванням рекрутів займатимуться виключно польські військові інструктори.

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00:49 У Києві зайнялась пожежа в кінотеатрі "Тампере" — ЗМІ публікують страшні кадри

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:30 Повістка під час оформлення відстрочки — чи законно це

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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