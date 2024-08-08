Нардеп розповів, коли бійці "Українського легіону" зможуть приєднатися до ЗСУ

Народний депутат Юрій Камельчук повідомив, що сотні військових з "Українського Легіону" можуть долучитися до лав Збройних сил України вже у вересні цього року.

Про це Камельчук повідомив в ефірі Ранок.LIVE у середу, 7 серпня.

"Український легіон" може долучитися до лав ЗСУ

Камельчук зазначив, що загалом заяв до "Українського легіону", створеного в Польщі, було подано понад дві тисячі.

Перший випуск ветеранів-морпіхів, які вже тренуються, можливий на початку осені.

"Наступні етапи й кількість людей буде залежати від відкриття нових тренувальних баз, від готовності польської сторони прийняти і навчити цих військовослужбовців", — зазначив нардеп.

"Український легіон" у Польщі

На території Польщі формується та проходитиме підготовку новий добровольчий підрозділ "Український легіон". Його сформують з українців Європейського Союзу.

Кілька тисяч наших співвітчизників у Польщі вже зареєструвалися для участі в Українському легіоні, який базується у країні.

Навчанням та екіпіруванням рекрутів займатимуться виключно польські військові інструктори.