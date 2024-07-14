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Ветеран ЗСУ розкритикував ідею Українського легіону в Польщі

Ветеран ЗСУ розкритикував ідею Українського легіону в Польщі

14 липня 2024 р. 12:23

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Ветеран ЗСУ Костянтин Прошинський розкритикував ідею створення Українського легіону у Польщі. Він наголосив, що досі не розуміє, як працюватиме цей легіон та чи будуть відправляти його бійців на ротації.

Про це повідомив снайпер, командир групи ЗСУ, Костянтин "Дід" Прошинський у студії День.LIVE.

Ветеран ЗСУ прокоментував створення Українського легіону

Усіх українці, які перебувають в Європі Міністр оборони Рустем Умєров закликав доєднатися до Українського легіону, який формуватиметься у Польщі. Він повідомив, що оснащення буде від міжнародних партнерів і підвищить ефективність на полі бою.

Прошинський зазначив, що він скептично ставиться до цієї ідеї і досі не розуміє її суть.

"Це правильно з точки зору реклами на заході. Але навіть, якщо в Польщі цим військовим дадуть гарні гвинтівки, сучасні міномети чи сучасну броньовану техніку. Вони з цим усім приїдуть сюди, але в них виникне одна проблема. На будь-який автомат потрібно "бика", на міномет потрібна міна, а їм не будуть з Польщі поштою пересилати", — прокоментував ситуацію ветеран ЗСУ.

Він розповів, що неодноразова траплялися випадки, коли є патрони певного калібру, але немає під них зброї або ж навпаки.

"Привезти з Європи можна все, що завгодно. Головне, щоб воно працювало, а не лежало і на нього дивилися", — зауважив військовий.

Прошинський також зазначив, що ідея ротації військових до Європи може створити додаткові труднощі. Він висловив побоювання, що новий легіон може стати джерелом конфліктів і непорозумінь у ЗСУ.

"Хтось із наших офіційних осіб сказав, що у них буде можливість виїжджати на ротацію до Європи.  Вони, мабуть, будуть створені, як зразково-показовий легіон під впливом НАТО. Можливо, навіть там хлопців будуть берегти, і вони будуть більше напохваті, ніж десь. Потім побудуть 3 місяці на передовій, не на "нулю", а потім об'являть, що цей батальйон український їде на ротацію в Польщу", — прокоментував ветеран ЗСУ.

Він побажав успіху цій ініціативі, але застеріг від можливих негативних наслідків.

Раніше ми повідомляли, що на території Польщі з'явиться та проходитиме підготовку новий добровольчий підрозділ "Український легіон". Його сформують з українців Європейського Союзу.

Також ми писали. що Польща розглядає пропозицію щодо збиття російських ракет у повітряному просторі України. Країна вбачає в цьому самозахист.

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11:48 В ЦПД дали пояснення словам Буданова про активізацію ворога на півночі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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