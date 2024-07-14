Ветеран ВСУ подверг критике идею Украинского легиона в Польше

Ветеран ВСУ Константин Прошинский подверг критике идею создания Украинского легиона в Польше. Он подчеркнул, что до сих пор не понимает, как будет работать этот легион и будут ли отправлять его бойцов на ротации.

Об этом сообщил снайпер, командир группы ВСУ, Константин "Дед" Прошинский в студии День.LIVE.

Ветеран ВСУ прокомментировал создание Украинского легиона

Всех украинцев, находящихся в Европе Министр обороны Рустем Умеров призвал присоединиться к Украинскому легиону, который будет формироваться в Польше. Он сообщил, что оснастка будет от международных партнеров и повысит эффективность на поле боя.

Прошинский отметил, что он скептически относится к этой идее и до сих пор не понимает ее сущности.

"Это правильно с точки зрения рекламы на западе. Но даже если в Польше этим военным дадут хорошие винтовки, современные минометы или современную бронированную технику. Они с этим всем приедут сюда, но у них возникнет одна проблема. На любой автомат нужно"быка", на миномет нужна мина, а им не будут из Польши почтой пересылать" , — прокомментировал ситуацию ветеран ВСУ.

Он рассказал, что неоднократно случались случаи, когда есть патроны определенного калибра, но нет под них оружия или наоборот.

"Привезти из Европы можно все что угодно. Главное, чтобы оно работало, а не лежало и на него смотрели", — заметил военный.

Прошинский также отметил, что идея ротации военных в Европу может создать дополнительные трудности. Он выразил опасение, что новый легион может стать источником конфликтов и недоразумений в ВСУ.

"Кто-то из наших официальных лиц сказал, что у них будет возможность выезжать на ротацию в Европу. Они, видимо, будут созданы, как образцово-показательный легион под влиянием НАТО. Возможно, даже там ребят будут беречь, и они будут больше под рукой, чем где-то. Потом побудут 3 месяца на передовой, не на "нуле", а потом объявят, что этот батальон украинский едет на ротацию в Польшу", — прокомментировал ветеран ВСУ.

Он пожелал успеха этой инициативе, но предостерег от возможных негативных последствий.

Ранее мы сообщали, что на территории Польши появится и пройдет подготовку новое добровольческое подразделение "Украинский легион". Его сформируют из украинцев Европейского Союза.

Также мы писали, что Польша рассматривает предложение по сбитию российских ракет в воздушном пространстве Украины. Страна видит в этом самозащиту.