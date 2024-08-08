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Нардеп рассказал, когда бойцы "Украинского легиона" смогут присоединиться к ВСУ

Нардеп рассказал, когда бойцы "Украинского легиона" смогут присоединиться к ВСУ

8 августа 2024 г. 1:23

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23:58 Украина не готова к зиме — эксперт заявил, что 85% теплосетей нуждаются в замене

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22:52 Как проходят обучение в Третьей штурмовой бригаде — эксклюзив от Новини.LIVE

Text

20:54 Эксперт заявил, что хлебобулочная отрасль работает в убыток

Text

19:53 Нардеп объяснил, могут ли надеяться на демобилизацию бойцы 18-25 лет

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17:50 Эвакуация из Курска и важный приказ Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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17:36 Украинский военный прокомментировал беспорядки в Курской области

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14:28 Нардеп ответил, демобилизуют ли молодых военных в случае запрета мобилизации до 25 лет

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13:36 Камельчук объяснил, почему в ВСУ попадает некачественная продукция

Народный депутат Юрий Камельчук сообщил, что сотни военных из "Украинского Легиона" могут присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины уже в сентябре этого года.

Об этом Камельчук сообщил в эфире Ранок.LIVE в среду, 7 августа.

"Украинский легион" может присоединиться к рядам ВСУ

Камельчук отметил, что всего заявлений в "Украинский легион", созданный в Польше, было подано более двух тысяч.

Первый выпуск уже тренирующихся ветеранов-морпехов возможен в начале осени.

"Следующие этапы и количество людей будет зависеть от открытия новых тренировочных баз, от готовности польской стороны принять и научить этих военнослужащих", — отметил нардеп.

"Украинский легион" в Польше

На территории Польши формируется и пройдет подготовку новое добровольческое подразделение "Украинский легион". Его сформируют из украинцев Европейского Союза.

Несколько тысяч наших соотечественников в Польше уже зарегистрировались для участия в базирующемся в стране Украинском легионе.

Обучением и экипировкой рекрутов будут заниматься исключительно польские военные инструкторы.

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