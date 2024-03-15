Нардеп розповів, чому введення іноземних військ не допоможе Україні

Народний депутат від фракції "Розумна політика" Євген Петруняк заявив, що наразі на фронті існує суттєвий дефіцит людей. Однак, на його думку, навіть введення іноземних військ в Україну навряд чи чимось допоможе.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Що змінить можливе введення іноземних військ в Україну

За словами Петруняка, українські бійці, які перебувають безпосередньо на полі бою, достатньо вмотивовані. Однак, якби не дефіцит зброї, ситуація на фронті швидко змінилася на нашу користь.

Тож, на думку депутата, союзникам України було б доцільніше зосередитися на постачання озброєння.

"У нас вмотивовані бійці, якщо б нам дали достатню кількість озброєння, ситуація б на фронті швидко змінилася. У нас проблема з мобілізацією, треба думати як її вирішити, зокрема, додатково громадян мотивувати. Лише самі собі ми зможемо дати раду", — сказав Петруняк.

Нагадаємо, Макрон знову підтвердив намір розмістити французькі військові сили на українській території.

Перед цим президент Франції розповів, за яких умов він введе французькі війська до України.