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Братчук прокоментував можливість відправлення іноземних військ в Україну

Братчук прокоментував можливість відправлення іноземних військ в Україну

15 березня 2024 р. 10:21

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10:21 Братчук прокоментував можливість відправлення іноземних військ в Україну

Text

08:06 Чи відправить Франція свої війська в Україну — ефір Новини.LIVE

Text

03:08 Адвокат розповів, як можна ефективно і в рамках закону боротися з ухилянтами

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00:03 В Легіоні "Свобода Росії" закликали цивільних до евакуації з Бєлгорода та Курська

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18:05 Експерт розповів про чотири страхи військовозобов'язаних перед мобілізацією

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Присутність іноземної зброї в Україні, по суті, є присутністю іноземних військ. Своєю чергою, для України присутність іноземних військових піде на користь, буде більш ефективна та законна робота на фронті.

Про це заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі Новини.LIVE у п'ятницю, 15 березня.

Іноземні війська в Україні

Братчук заявив, що наша держава, в якій розміщено озброєння союзників, фактично еквівалентна наявності іноземних військ. Водночас Братчук не відкидає можливості створення баз НАТО на території України.

"У будь-якому випадку все, що робить боляче росіянам, має бути на нашій території", — заявив Братчук.

Братчук додав, що законне знаходження іноземних експертів оцінюється як пріоритет, головне — це результативність.

"Ми запрошуємо і німців приєднуватися та передавати ракети Taurus. Українці повинні пам'ятати, що насамперед звільняти території будемо ми", — заявив Братчук.

Також спікер зазначив, що французькі дії можуть бути стимульовані історичними постатями, такими як королева Ганна Ярославна та Дюк, що символічно спрямовує російський корабель, підкреслюючи взаємозв'язок історії та сучасних відносин.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у разі можливого відправлення західних військ в Україну французькі сили не йдуть у наступ проти Росії.

Раніше Макрон пояснив, за яких умов Франція запровадить свої війська до України.

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10:58 Колишня зірка Динамо змушений шукати новий клуб — про кого йдеться

10:57 Tesla прогнозують похмуре майбутнє — що не так з компанією Маска

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:51 У Харківській області чоловік підірвався на міні на власному городі

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10:21 Братчук прокоментував можливість відправлення іноземних військ в Україну

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08:06 Чи відправить Франція свої війська в Україну — ефір Новини.LIVE

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03:08 Адвокат розповів, як можна ефективно і в рамках закону боротися з ухилянтами

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00:03 В Легіоні "Свобода Росії" закликали цивільних до евакуації з Бєлгорода та Курська

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20:13 Чи рухне економіка без податкової реформи — ефір Новини.LIVE

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19:53 Юрист пояснив, як працює система "Оберіг" і чи можна з неї видалитися

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