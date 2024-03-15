Отправит ли Франция свои войска в Украину — эфир Новини.LIVE

С начала лета 2023 года, как сообщает издание Le Monde, власти Франции изучают возможность отправки своих вооруженных сил в Украину. По информации газеты, неожиданные комментарии президента Франции Эммануэля Макрона о потенциальном размещении военных в Украине в конце февраля привлекли значительное внимание в Европе.

Об этом и не только говорим в прямом эфире Новини.LIVE утром, 15 марта.

Кто стал гостями студии Новини.LIVE

Журналисты утверждают, что такие обсуждения велись в атмосфере строгой конфиденциальности с начала июня предыдущего года, в частности этот вопрос обсуждался 12 июня на заседании Французского совета национальной обороны.

Об этом говорим с гостями студии: Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии "Юг", Сергей Толстов, политолог-международник, Петр Олещук, политолог, Игорь Чаленко, политолог, председатель Центра анализа и стратегий, Ростислав Кравец, адвокат, юрист, Евгений Петруняк, народный депутат Украины, МФО Умная Политика", Василий Вовк, генерал-майор СБУ, эксперт по вопросам государственной безопасности, Валентин Наливайченко, народный депутат Украины, Ярослав Кашка "Пчелка", начальник группы комплектования 12-й бригады "Азов".

Напомним, Макрон вновь подтвердил намерение разместить французские военные силы на украинской территории. По словам французского главы государства, развертывание войск будет сопровождаться определенными особенностями.

Ранее президент Франции рассказал, при каких условиях он введет французские войска в Украину.