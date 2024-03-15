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Отправит ли Франция свои войска в Украину — эфир Новини.LIVE

Отправит ли Франция свои войска в Украину — эфир Новини.LIVE

15 марта 2024 г. 8:06

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08:06 Отправит ли Франция свои войска в Украину — эфир Новини.LIVE

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03:08 Адвокат рассказал, как можно эффективно и в рамках закона бороться с уклонистами

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00:03 В Легионе "Свобода России" призвали гражданских к эвакуации из Белгорода и Курска

14 марта 2024
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20:13 Рухнет ли экономика без налоговой реформы — эфир Новини.LIVE

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19:53 Юрист объяснил, как работает система "Оберіг" и можно ли из нее удалиться

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18:05 Эксперт рассказал о четырех страхах военнообязанных перед мобилизацией

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17:34 Как будет проходить демобилизация и кто останется на фронте — ответ экспертов

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12:30 Мобилизация в Украине — нардеп объяснил, как увеличить мотивацию у военных

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11:05 Бабий рассказал, почему до сих пор не приняли законопроект о мобилизации

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10:17 Нардеп заявил, что ограничение управления авто для уклонистов могут вернуть в законопроект

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08:06 Отправит ли Франция свои войска в Украину — эфир Новини.LIVE

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03:08 Адвокат рассказал, как можно эффективно и в рамках закона бороться с уклонистами

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00:03 В Легионе "Свобода России" призвали гражданских к эвакуации из Белгорода и Курска

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20:13 Рухнет ли экономика без налоговой реформы — эфир Новини.LIVE

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19:53 Юрист объяснил, как работает система "Оберіг" и можно ли из нее удалиться

Text

18:05 Эксперт рассказал о четырех страхах военнообязанных перед мобилизацией

Text

17:34 Как будет проходить демобилизация и кто останется на фронте — ответ экспертов

Text

12:30 Мобилизация в Украине — нардеп объяснил, как увеличить мотивацию у военных

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Text

11:05 Бабий рассказал, почему до сих пор не приняли законопроект о мобилизации

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10:17 Нардеп заявил, что ограничение управления авто для уклонистов могут вернуть в законопроект

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С начала лета 2023 года, как сообщает издание Le Monde, власти Франции изучают возможность отправки своих вооруженных сил в Украину. По информации газеты, неожиданные комментарии президента Франции Эммануэля Макрона о потенциальном размещении военных в Украине в конце февраля привлекли значительное внимание в Европе.

Об этом и не только говорим в прямом эфире Новини.LIVE утром, 15 марта.

Кто стал гостями студии Новини.LIVE

 Журналисты утверждают, что такие обсуждения велись в атмосфере строгой конфиденциальности с начала июня предыдущего года, в частности этот вопрос обсуждался 12 июня на заседании Французского совета национальной обороны.

Об этом говорим с гостями студии: Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии "Юг", Сергей Толстов, политолог-международник, Петр Олещук, политолог, Игорь Чаленко, политолог, председатель Центра анализа и стратегий, Ростислав Кравец, адвокат, юрист, Евгений Петруняк, народный депутат Украины, МФО Умная Политика", Василий Вовк, генерал-майор СБУ, эксперт по вопросам государственной безопасности, Валентин Наливайченко, народный депутат Украины, Ярослав Кашка "Пчелка", начальник группы комплектования 12-й бригады "Азов".

Напомним, Макрон вновь подтвердил намерение разместить французские военные силы на украинской территории. По словам французского главы государства, развертывание войск будет сопровождаться определенными особенностями.

Ранее президент Франции рассказал, при каких условиях он введет французские войска в Украину.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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03:08 Адвокат рассказал, как можно эффективно и в рамках закона бороться с уклонистами

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