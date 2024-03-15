Чи відправить Франція свої війська в Україну — ефір Новини.LIVE

З початку літа 2023 року, як повідомляє видання Le Monde, влада Франції вивчає можливість відправлення своїх збройних сил в Україну. За інформацією газети, несподівані коментарі президента Франції Еммануеля Макрона про потенційне розміщення військових в Україні наприкінці лютого привернули значну увагу у Європі.

Про це і не лише говоримо у прямому ефірі Новини.LIVE вранці, 15 березня.

Хто став гостями студії Новини.

Журналісти стверджують, що такі обговорення велися в атмосфері суворої конфіденційності з початку червня попереднього року, зокрема, це питання обговорювалося 12 червня на засіданні Французької ради національної оборони.

Про це говоримо з гостями студії: Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь", Сергій Толстов, політолог-міжнародник, Петро Олещук, політолог, Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій, Ростислав Кравець, адвокат, юрист, Євген Петруняк, народний депутат України, МФО "Розумна Політика", Василь Вовк, генерал-майор СБУ, експерт з питань державної безпеки, Валентин Наливайченко, народний депутат України, Ярослава Кашка "Бджілка", начальник групи комплектування 12-ї бригади "Азов".

Нагадаємо, Макрон знову підтвердив намір розмістити французькі військові сили на українській території. За словами французького глави держави, розгортання військ супроводжуватиметься певними особливостями.

Раніше президент Франції розповів, за яких умов він запровадить французькі війська до України.