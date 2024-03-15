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Чи відправить Франція свої війська в Україну — ефір Новини.LIVE

Чи відправить Франція свої війська в Україну — ефір Новини.LIVE

15 березня 2024 р. 08:06

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08:06 Чи відправить Франція свої війська в Україну — ефір Новини.LIVE

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03:08 Адвокат розповів, як можна ефективно і в рамках закону боротися з ухилянтами

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20:13 Чи рухне економіка без податкової реформи — ефір Новини.LIVE

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19:53 Юрист пояснив, як працює система "Оберіг" і чи можна з неї видалитися

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18:05 Експерт розповів про чотири страхи військовозобов'язаних перед мобілізацією

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17:34 Як буде відбуватися демобілізація та хто залишиться на фронті — відповідь експертів

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12:30 Мобілізація в Україні — нардеп пояснив, як збільшити мотивацію у військових

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11:05 Бабій розповів, чому досі не ухвалили законопроєкт про мобілізацію

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10:17 Нардеп заявив, що обмеження керування авто для ухилянтів можуть повернути в законопроєкт

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08:06 Чи відправить Франція свої війська в Україну — ефір Новини.LIVE

Text

03:08 Адвокат розповів, як можна ефективно і в рамках закону боротися з ухилянтами

Text

00:03 В Легіоні "Свобода Росії" закликали цивільних до евакуації з Бєлгорода та Курська

14 березня 2024
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20:13 Чи рухне економіка без податкової реформи — ефір Новини.LIVE

Text

19:53 Юрист пояснив, як працює система "Оберіг" і чи можна з неї видалитися

Text

18:05 Експерт розповів про чотири страхи військовозобов'язаних перед мобілізацією

Text

17:34 Як буде відбуватися демобілізація та хто залишиться на фронті — відповідь експертів

Text

12:30 Мобілізація в Україні — нардеп пояснив, як збільшити мотивацію у військових

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:05 Бабій розповів, чому досі не ухвалили законопроєкт про мобілізацію

Text

10:17 Нардеп заявив, що обмеження керування авто для ухилянтів можуть повернути в законопроєкт

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З початку літа 2023 року, як повідомляє видання Le Monde, влада Франції вивчає можливість відправлення своїх збройних сил в Україну. За інформацією газети, несподівані коментарі президента Франції Еммануеля Макрона про потенційне розміщення військових в Україні наприкінці лютого привернули значну увагу у Європі.

Про це і не лише говоримо у прямому ефірі Новини.LIVE вранці, 15 березня.

Хто став гостями студії Новини.

Журналісти стверджують, що такі обговорення велися в атмосфері суворої конфіденційності з початку червня попереднього року, зокрема, це питання обговорювалося 12 червня на засіданні Французької ради національної оборони.

Про це говоримо з гостями студії: Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь", Сергій Толстов, політолог-міжнародник, Петро Олещук, політолог, Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій, Ростислав Кравець, адвокат, юрист, Євген Петруняк, народний депутат України, МФО "Розумна Політика", Василь Вовк, генерал-майор СБУ, експерт з питань державної безпеки, Валентин Наливайченко, народний депутат України, Ярослава Кашка "Бджілка", начальник групи комплектування 12-ї бригади "Азов".

Нагадаємо, Макрон знову підтвердив намір розмістити французькі військові сили на українській території. За словами французького глави держави, розгортання військ супроводжуватиметься певними особливостями.

Раніше президент Франції розповів, за яких умов він запровадить французькі війська до України.

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08:17 У США планують поповнити запаси зброї через допомогу Україні, —Bloomberg

07:58 В Україні хочуть збільшити термін відпусток — деталі ініціативи

07:55 Влада Латвії має намір депортувати сотні росіян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:49 Блінкен обговорить з владою Австрії допомогу Україні, — ЗМІ

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08:06 Чи відправить Франція свої війська в Україну — ефір Новини.LIVE

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03:08 Адвокат розповів, як можна ефективно і в рамках закону боротися з ухилянтами

Text

00:03 В Легіоні "Свобода Росії" закликали цивільних до евакуації з Бєлгорода та Курська

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20:13 Чи рухне економіка без податкової реформи — ефір Новини.LIVE

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19:53 Юрист пояснив, як працює система "Оберіг" і чи можна з неї видалитися

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18:05 Експерт розповів про чотири страхи військовозобов'язаних перед мобілізацією

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17:34 Як буде відбуватися демобілізація та хто залишиться на фронті — відповідь експертів

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12:30 Мобілізація в Україні — нардеп пояснив, як збільшити мотивацію у військових

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:17 Нардеп заявив, що обмеження керування авто для ухилянтів можуть повернути в законопроєкт