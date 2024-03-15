Братчук прокомментировал вероятность отправки иностранных войск в Украину

Присутствие иностранного оружия в Украине по сути является присутствием иностранных войск. В свою очередь, для Украины присутствие иностранных военных пойдет на пользу, будет более эффективная и законная работа на фронте.

Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире Новини.LIVE в пятницу, 15 марта.

Иностранные войска в Украине

Братчук заявил, что наше государство, в котором размещено вооружение союзников, фактически эквивалентно наличию иностранных войск. Вместе с тем, Братчук не исключает возможность создания баз НАТО на территории Украины.

"В любом случае, все, что делает больно россиянам, должно быть на нашей территории", — заявил Братчук.

Братчук добавил, что законное нахождение иностранных экспертов оценивается как приоритет, главное – это результативность.

"Мы приглашаем и немцев присоединяться и передавать ракеты Taurus. Украинцы должны помнить, что прежде освобождать территории будем мы", — заявил Братчук.

Также спикер отметил, что французские действия могут быть стимулированы историческими фигурами, такими как королева Анна Ярославна и Дюк, символически направляющий российский корабль, подчеркивая взаимосвязь истории и современных отношений.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в случае возможной отправки западных войск в Украину французские силы не идут в наступление против России.

Ранее Макрон объяснил, при каких условиях Франция введет свои войска в Украину.