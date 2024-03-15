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Братчук прокомментировал вероятность отправки иностранных войск в Украину

Братчук прокомментировал вероятность отправки иностранных войск в Украину

15 марта 2024 г. 10:21

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10:21 Братчук прокомментировал вероятность отправки иностранных войск в Украину

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08:06 Отправит ли Франция свои войска в Украину — эфир Новини.LIVE

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03:08 Адвокат рассказал, как можно эффективно и в рамках закона бороться с уклонистами

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00:03 В Легионе "Свобода России" призвали гражданских к эвакуации из Белгорода и Курска

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20:13 Рухнет ли экономика без налоговой реформы — эфир Новини.LIVE

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19:53 Юрист объяснил, как работает система "Оберіг" и можно ли из нее удалиться

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18:05 Эксперт рассказал о четырех страхах военнообязанных перед мобилизацией

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Присутствие иностранного оружия в Украине по сути является присутствием иностранных войск. В свою очередь, для Украины присутствие иностранных военных пойдет на пользу, будет более эффективная и законная работа на фронте.

Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире Новини.LIVE в пятницу, 15 марта.

Иностранные войска в Украине

Братчук заявил, что наше государство, в котором размещено вооружение союзников, фактически эквивалентно наличию иностранных войск. Вместе с тем, Братчук не исключает возможность создания баз НАТО на территории Украины. 

"В любом случае, все, что делает больно россиянам, должно быть на нашей территории", — заявил Братчук.

Братчук добавил, что законное нахождение иностранных экспертов оценивается как приоритет, главное – это результативность. 

"Мы приглашаем и немцев присоединяться и передавать ракеты Taurus. Украинцы должны помнить, что прежде освобождать территории будем мы", — заявил Братчук.

Также спикер отметил, что французские действия могут быть стимулированы историческими фигурами, такими как королева Анна Ярославна и Дюк, символически направляющий российский корабль, подчеркивая взаимосвязь истории и современных отношений.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в случае возможной отправки западных войск в Украину французские силы не идут в наступление против России.

Ранее Макрон объяснил, при каких условиях Франция введет свои войска в Украину.

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10:19 Жена Цыганкова показала, как футболист поправляется после травмы

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:56 Дети остались без отца — в боях за Украину погиб капитан армейской авиации из Нежина

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