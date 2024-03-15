Нардеп рассказал, почему введение иностранных войск не поможет Украине

Народный депутат от фракции "Умная политика" Евгений Петруняк заявил, что на фронте существует существенный дефицит людей. Однако, по его мнению, даже введение иностранных войск в Украину вряд ли чем-нибудь поможет.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Что изменит возможный ввод иностранных войск в Украину

По словам Петруняка, находящиеся непосредственно на поле боя украинские бойцы достаточно мотивированы. Однако если бы не дефицит оружия, ситуация на фронте быстро изменилась в нашу пользу.

По мнению депутата, союзникам Украины было бы целесообразнее сосредоточиться на поставках вооружения.

"У нас мотивированы бойцы, если бы нам дали достаточное количество вооружения, ситуация бы на фронте быстро изменилась. У нас проблема с мобилизацией, надо думать как ее решить, в частности, дополнительно граждан мотивировать. Только сами себе мы сможем справиться", — сказал Петруняк.

Напомним, Макрон снова подтвердил намерение разместить французские военные силы на украинской территории.

Перед этим президент Франции рассказал, при каких условиях он введет французские войска в Украину.