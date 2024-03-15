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Нардеп рассказал, почему введение иностранных войск не поможет Украине

Нардеп рассказал, почему введение иностранных войск не поможет Украине

15 марта 2024 г. 10:32

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10:21 Братчук прокомментировал вероятность отправки иностранных войск в Украину

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08:06 Отправит ли Франция свои войска в Украину — эфир Новини.LIVE

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03:08 Адвокат рассказал, как можно эффективно и в рамках закона бороться с уклонистами

Text

00:03 В Легионе "Свобода России" призвали гражданских к эвакуации из Белгорода и Курска

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20:13 Рухнет ли экономика без налоговой реформы — эфир Новини.LIVE

Text

19:53 Юрист объяснил, как работает система "Оберіг" и можно ли из нее удалиться

Text

18:05 Эксперт рассказал о четырех страхах военнообязанных перед мобилизацией

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17:34 Как будет проходить демобилизация и кто останется на фронте — ответ экспертов

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Народный депутат от фракции "Умная политика" Евгений Петруняк заявил, что на фронте существует существенный дефицит людей. Однако, по его мнению, даже введение иностранных войск в Украину вряд ли чем-нибудь поможет.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Что изменит возможный ввод иностранных войск в Украину

По словам Петруняка, находящиеся непосредственно на поле боя украинские бойцы достаточно мотивированы. Однако если бы не дефицит оружия, ситуация на фронте быстро изменилась в нашу пользу.

По мнению депутата, союзникам Украины было бы целесообразнее сосредоточиться на поставках вооружения.

"У нас мотивированы бойцы, если бы нам дали достаточное количество вооружения, ситуация бы на фронте быстро изменилась. У нас проблема с мобилизацией, надо думать как ее решить, в частности, дополнительно граждан мотивировать. Только сами себе мы сможем справиться", — сказал Петруняк.

Напомним, Макрон снова подтвердил намерение разместить французские военные силы на украинской территории.

Перед этим президент Франции рассказал, при каких условиях он введет французские войска в Украину.

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10:19 Жена Цыганкова показала, как футболист поправляется после травмы

10:15 Пробки на международной трассе — как в пятницу добраться до границ Одесчины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:56 Дети остались без отца — в боях за Украину погиб капитан армейской авиации из Нежина

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