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Нардеп Крейденко попередив про небезпеку евакуації росіян до України

Нардеп Крейденко попередив про небезпеку евакуації росіян до України

14 серпня 2024 р. 13:43

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08:00 Сотні військових РФ у полоні та нові обмеження від Нацбанку — ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2024
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20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

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19:55 Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

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18:02 Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

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Женевська конвенція не вимагає допомагати жителям Росії в евакуації з території Курської області. Йдеться виключно про захист цивільних. 

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив народний депутат України Володимир Крейденко у середу, 14 серпня.

Чи має Україна евакуювати росіян

Як відмітив нардеп Крейденко, Женевська конвенція зобов'язує лише до захисту цивільного населення від воєнних дій, але не до евакуації. 

"Нам їх тут не треба в Україні, бо ми їх перевеземо, а потім звідси не виженемо навіть після закінчення війни", — попереджає нардеп.

Депутат підкреслив, що Україна має зосередитися на допомозі своїм громадянам — внутрішньопереміщеним особам та жителям прифронтових зон. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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