Нардеп Крейденко попередив про небезпеку евакуації росіян до України

Женевська конвенція не вимагає допомагати жителям Росії в евакуації з території Курської області. Йдеться виключно про захист цивільних.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив народний депутат України Володимир Крейденко у середу, 14 серпня.

Чи має Україна евакуювати росіян

Як відмітив нардеп Крейденко, Женевська конвенція зобов'язує лише до захисту цивільного населення від воєнних дій, але не до евакуації.

"Нам їх тут не треба в Україні, бо ми їх перевеземо, а потім звідси не виженемо навіть після закінчення війни", — попереджає нардеп.

Депутат підкреслив, що Україна має зосередитися на допомозі своїм громадянам — внутрішньопереміщеним особам та жителям прифронтових зон.