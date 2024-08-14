РФ виводить частину військ з України та яку територію контролюють ЗСУ — ефір День.LIVE

Найактуальніші події дня в Україні та світі — разом з експертами в ефірі День.LIVE обговоримо наступні питання: виведення Росією частину своїх збройних сил з України через військову операцію в Курській області, коментар президента США Байдена гучного наступу України на Курську область, а також скільки російських населених пунктів вже перебуває під контролем ЗСУ.
Про це і не тільки поговорять в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Сьогодні в ефірі День.LIVE обговоримо кількість далекобійних ракет, вироблених Україною, і розберемо прогноз військових щодо ймовірного "заморозкия" фронту.
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- міністр соціальної політики 2016-2019 рр. Андрій Рева;
- керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS Ілля Несходовський;
- російський опозиціонер, бізнесмен Евгеній Чічваркін;
- голова Комітету економістів України Андрій Новак.