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РФ виводить частину військ з України та яку територію контролюють ЗСУ — ефір День.LIVE

РФ виводить частину військ з України та яку територію контролюють ЗСУ — ефір День.LIVE

14 серпня 2024 р. 13:00

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13:00 РФ виводить частину військ з України та яку територію контролюють ЗСУ — ефір День.LIVE

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10:32 Генерал ЗСУ заявив про смертельну небезпеку будь-яких перемовин з Росією

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08:00 Сотні військових РФ у полоні та нові обмеження від Нацбанку — ефір Ранок.LIVE

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19:55 Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

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18:02 Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

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17:48 Кого звинувачує Путін у прориві кордону та чому Британія заборонила бити по РФ — ефір Вечір.LIVE

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14:39 На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

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13:00 Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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13:43 Нардеп Крейденко попередив про небезпеку евакуації росіян до України

Text

13:00 РФ виводить частину військ з України та яку територію контролюють ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

10:32 Генерал ЗСУ заявив про смертельну небезпеку будь-яких перемовин з Росією

Text

08:00 Сотні військових РФ у полоні та нові обмеження від Нацбанку — ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2024
Text

20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

Text

19:55 Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

Text

18:02 Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

Text

17:48 Кого звинувачує Путін у прориві кордону та чому Британія заборонила бити по РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

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13:00 Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

Найактуальніші події дня в Україні та світі — разом з експертами в ефірі День.LIVE обговоримо наступні питання: виведення Росією частину своїх збройних сил з України через військову операцію в Курській області, коментар президента США Байдена гучного наступу України на Курську область, а також скільки російських населених пунктів вже перебуває під контролем ЗСУ. 

Про це і не тільки поговорять в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі День.LIVE обговоримо кількість далекобійних ракет, вироблених Україною, і розберемо прогноз військових щодо ймовірного "заморозкия" фронту.

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • міністр соціальної політики 2016-2019 рр. Андрій Рева;
  • керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS Ілля Несходовський;
  • російський опозиціонер, бізнесмен Евгеній Чічваркін;
  • голова Комітету економістів України Андрій Новак.

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13:32 Очільнику АМКУ повідомили про підозру у незаконному збагаченні — йдеться про десятки мільйонів

13:32 Запасайтесь ліками — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:31 Завтра в Одесі та області відключать газопостачання — кому варто підготуватись

13:31 Яким банкам українці довіряють гроші у 2024 році — рейтинг Нацбанку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:13 Агентство Fitch знизило рейтинг України до обмеженого дефолту — деталі

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13:43 Нардеп Крейденко попередив про небезпеку евакуації росіян до України

Text

13:00 РФ виводить частину військ з України та яку територію контролюють ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

10:32 Генерал ЗСУ заявив про смертельну небезпеку будь-яких перемовин з Росією

Text

08:00 Сотні військових РФ у полоні та нові обмеження від Нацбанку — ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2024
Text

20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

Text

19:55 Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

Text

18:02 Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

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