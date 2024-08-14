Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE arrow
РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

14 августа 2024 г. 13:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:00 РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

Text

10:32 Генерал ВСУ заявил о смертельной опасности любых переговоров с Россией

Text

08:00 Сотни военных РФ в плену и новые ограничения Нацбанка — эфир Ранок.LIVE

13 августа 2024
Text

20:20 Верещук объяснила, как враг использует местное население на прифронтовых территориях для диверсий

Text

19:55 Верещук объяснила важность эвакуации взрослых и детей с прифронтовых территорий Украины

Text

18:02 Военный заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области

Text

17:48 Кого обвиняет Путин в прорыве границы и почему Великобритания запретила бить по РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

14:39 В Курской области ВСУ взяли в плен элитных военных, которых Россия сама захочет обменять — нардеп

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

Text

09:55 Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

13:00 РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

Text

10:32 Генерал ВСУ заявил о смертельной опасности любых переговоров с Россией

Text

08:00 Сотни военных РФ в плену и новые ограничения Нацбанка — эфир Ранок.LIVE

13 августа 2024
Text

20:20 Верещук объяснила, как враг использует местное население на прифронтовых территориях для диверсий

Text

19:55 Верещук объяснила важность эвакуации взрослых и детей с прифронтовых территорий Украины

Text

18:02 Военный заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области

Text

17:48 Кого обвиняет Путин в прорыве границы и почему Великобритания запретила бить по РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

14:39 В Курской области ВСУ взяли в плен элитных военных, которых Россия сама захочет обменять — нардеп

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

Text

09:55 Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении

Самые актуальные события дня в Украине и мире — вместе с экспертами в эфире День.LIVE обсудим следующие вопросы: вывод Россией части своих вооруженных сил из Украины из-за военной операции в Курской области, комментарий президента США Байдена касательно громкого наступления Украины на Курскую область, а также сколько российских населенных пунктов уже находится под контролем ВСУ. 

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Сегодня в эфире День.LIVE обсудим количество дальнобойных ракет, производимых Украиной, и разберем прогноз военных относительно вероятной "заморозки" фронта.

Гостями студии Новости.LIVE станут:

  • министр социальной политики 2016-2019 гг. Андрей Рева;
  • руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский;
  • российский оппозиционер, бизнесмен Евгений Чичваркин;
  • глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Также важные новости дня по теме:

 

 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:32 Запасайтесь лекарствами — прогноз магнитных бурь на сегодня

13:31 Завтра в Одессе и области отключат газоснабжение — кому следует подготовиться

13:31 Каким банкам украинцы доверяют деньги в 2024 году — рейтинг Нацбанка

13:13 Агентство Fitch снизило рейтинг Украины до ограниченного дефолта — детали

13:02 ПФУ поручили выплачивать новую помощь — какие выплаты осуществит в августе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

13:01 ВСУ уничтожили российский самолет Су-34 в Курской области

Text

13:00 РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

12:57 Угроза с Кинбурнской косы остается — россияне грезят контролем моря

12:52 Переименование улиц и городов в честь погибших воинов — как к этому относятся украинцы

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

13:32 Запасайтесь лекарствами — прогноз магнитных бурь на сегодня

13:31 Завтра в Одессе и области отключат газоснабжение — кому следует подготовиться

13:31 Каким банкам украинцы доверяют деньги в 2024 году — рейтинг Нацбанка

13:13 Агентство Fitch снизило рейтинг Украины до ограниченного дефолта — детали

13:02 ПФУ поручили выплачивать новую помощь — какие выплаты осуществит в августе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

13:01 ВСУ уничтожили российский самолет Су-34 в Курской области

12:57 Угроза с Кинбурнской косы остается — россияне грезят контролем моря

12:52 Переименование улиц и городов в честь погибших воинов — как к этому относятся украинцы

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

12:41 Сколько стоит военная амуниция для призывника — цены

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Text

13:00 РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

Text

10:32 Генерал ВСУ заявил о смертельной опасности любых переговоров с Россией

Text

08:00 Сотни военных РФ в плену и новые ограничения Нацбанка — эфир Ранок.LIVE

13 августа 2024
Text

20:20 Верещук объяснила, как враг использует местное население на прифронтовых территориях для диверсий

Text

19:55 Верещук объяснила важность эвакуации взрослых и детей с прифронтовых территорий Украины

Text

18:02 Военный заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области

Text

17:48 Кого обвиняет Путин в прорыве границы и почему Великобритания запретила бить по РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

14:39 В Курской области ВСУ взяли в плен элитных военных, которых Россия сама захочет обменять — нардеп

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

Text

09:55 Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении