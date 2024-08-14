РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

Самые актуальные события дня в Украине и мире — вместе с экспертами в эфире День.LIVE обсудим следующие вопросы: вывод Россией части своих вооруженных сил из Украины из-за военной операции в Курской области, комментарий президента США Байдена касательно громкого наступления Украины на Курскую область, а также сколько российских населенных пунктов уже находится под контролем ВСУ.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Сегодня в эфире День.LIVE обсудим количество дальнобойных ракет, производимых Украиной, и разберем прогноз военных относительно вероятной "заморозки" фронта.

Гостями студии Новости.LIVE станут:

министр социальной политики 2016-2019 гг. Андрей Рева;

руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский;

российский оппозиционер, бизнесмен Евгений Чичваркин;

глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.