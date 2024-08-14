Нардеп Крейденко предупредил об опасности эвакуации россиян в Украину

Женевская конвенция не требует помощи жителям России в эвакуации с территории Курской области. Речь идет исключительно о защите гражданских.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил народный депутат Украины Владимир Крейденко в среду, 14 августа.

Должна ли Украина эвакуировать россиян

Как отметил нарлеп Крейденко, Женевская конвенция предусматривает только защиту гражданского населения от военных действий, но не эвакуацию.

"Нам их здесь не нужно в Украине, потому что мы их перевезем, а потом отсюда не выгоним даже после окончания войны", — предупреждает нардеп.

Депутат подчеркнул, что Украина должна сосредоточиться на помощи своих граждан — внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых зон.