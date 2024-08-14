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Нардеп Крейденко предупредил об опасности эвакуации россиян в Украину

Нардеп Крейденко предупредил об опасности эвакуации россиян в Украину

14 августа 2024 г. 13:43

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13:00 РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

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10:32 Генерал ВСУ заявил о смертельной опасности любых переговоров с Россией

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08:00 Сотни военных РФ в плену и новые ограничения Нацбанка — эфир Ранок.LIVE

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20:20 Верещук объяснила, как враг использует местное население на прифронтовых территориях для диверсий

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19:55 Верещук объяснила важность эвакуации взрослых и детей с прифронтовых территорий Украины

Text

18:02 Военный заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области

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Женевская конвенция не требует помощи жителям России в эвакуации с территории Курской области. Речь идет исключительно о защите гражданских.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил народный депутат Украины Владимир Крейденко в среду, 14 августа.

Должна ли Украина эвакуировать россиян

Как отметил нарлеп Крейденко, Женевская конвенция предусматривает только защиту гражданского населения от военных действий, но не эвакуацию.

"Нам их здесь не нужно в Украине, потому что мы их перевезем, а потом отсюда не выгоним даже после окончания войны", — предупреждает нардеп.

Депутат подчеркнул, что Украина должна сосредоточиться на помощи своих граждан — внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых зон.

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14:45 На Одесчине завершился сбор ранних зерновых — какие результаты

14:35 Россияне ударили из БпЛА по гражданским в Херсоне — есть погибший и раненые

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:26 Выплаты за погибшего военного — кто имеет право получить деньги

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