Хто може стати гідною заміною Залужному і коли Україна отримає допомогу від США — ефір

Чи зможе хтось замінити Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, чому в США "граються" з допомогою для України і чи можливо домовитися з Дональдом Трампом? Ці та інші теми обговорює український дипломат, колишній Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Хто замінить Валерія Залужного

Так, у прямому ефірі обговорюються такі теми:

— Перезавантаження влади: кого можуть торкнутися кадрові зміни?

— Можливе звільнення Залужного: чи зможе хтось замінити Головкома ЗСУ?

— Чи отримає Україна допомогу від США цього тижня?

— Чому республіканці "граються" з допомогою для України?

— Чи можливо домовитися з Дональдом Трампом?

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що думають військові про ймовірне звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.