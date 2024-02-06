Хто може стати гідною заміною Залужному і коли Україна отримає допомогу від США — ефір

Чи зможе хтось замінити Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, чому в США "граються" з допомогою для України і чи можливо домовитися з Дональдом Трампом? Ці та інші теми обговорює український дипломат, колишній Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.
Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.
Хто замінить Валерія Залужного
Так, у прямому ефірі обговорюються такі теми:
— Перезавантаження влади: кого можуть торкнутися кадрові зміни?
— Можливе звільнення Залужного: чи зможе хтось замінити Головкома ЗСУ?
— Чи отримає Україна допомогу від США цього тижня?
— Чому республіканці "граються" з допомогою для України?
— Чи можливо домовитися з Дональдом Трампом?
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що думають військові про ймовірне звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.