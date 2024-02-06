Кто может стать достойной заменой Залужному и когда Украина получит помощь от США — ефир

Сможет ли кто-нибудь заменить Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, почему в США "играются" с помощью для Украины и возможно ли договориться с Дональдом Трампом? Эти и другие темы обсуждают украинский дипломат, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Кто заменит Валерия Залужного

Так, в прямом эфире обсуждаются следующие темы:

— Перезагрузка властей: кого могут затронуть кадровые изменения?

— Возможное увольнение Залужного: сможет ли кто-то заменить Главкома ВСУ?

— Получит ли Украина помощь от США на этой неделе?

— Почему республиканцы "играются" с помощью для Украины?

— Можно ли договориться с Дональдом Трампом?

Напомним, ранее мы рассказывали, что думают военные о вероятном увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.