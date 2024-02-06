Кто может стать достойной заменой Залужному и когда Украина получит помощь от США — ефир

Сможет ли кто-нибудь заменить Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, почему в США "играются" с помощью для Украины и возможно ли договориться с Дональдом Трампом? Эти и другие темы обсуждают украинский дипломат, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.
Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.
Кто заменит Валерия Залужного
Так, в прямом эфире обсуждаются следующие темы:
— Перезагрузка властей: кого могут затронуть кадровые изменения?
— Возможное увольнение Залужного: сможет ли кто-то заменить Главкома ВСУ?
— Получит ли Украина помощь от США на этой неделе?
— Почему республиканцы "играются" с помощью для Украины?
— Можно ли договориться с Дональдом Трампом?
Напомним, ранее мы рассказывали, что думают военные о вероятном увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.