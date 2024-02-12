Гордон розповів, як Рінат Ахметов врятував його родину від російських ДРГ

Дмитро Гордон розповів, що перед початком повномасштабної війни на нього та його родину полювали російські ДРГ. Саме тоді близький друг журналіста Рінат Ахметов запропонував вивезти з країни усю родину Гордона.

Про це Дмитро Гордон розповів Новини.LIVE.

Дружба Гордона з Ахметовим

За 2-3 тижні до повномасштабного вторгнення Дмитру Гордону повідомила розвідка, що у Києві з'явились російські ДРГ, у яких є його фотографії та домашня адреса.

"У цей час за днів 12 до початку війни мені зателефонував мій друг Рінат Ахметов і дуже сильно запропонував негайно моїх дітей та батька, тещу і дідуся Олесі вивезти в будь-яку країну", — розповів Гордон.

І вже 14-го лютого 2022 року родину Дмитра вивезли з України літаком Ріната Ахметова.

Гордон наголосив на тому, що поважає та любить Ахметова і дуже вдячний йому за те, що той зробив для нього особисто та для України в цілому.

Нагадаємо, приватне акціонерне товариство "Систем Кепітал Менеджмент" Ріната Ахметова змінює організаційно-правову форму на товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ).