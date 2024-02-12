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Гордон розповів, як Рінат Ахметов врятував його родину від російських ДРГ

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Дмитро Гордон розповів, що перед початком повномасштабної війни на нього та його родину полювали російські ДРГ. Саме тоді близький друг журналіста Рінат Ахметов запропонував вивезти з країни усю родину Гордона. 

Про це Дмитро Гордон розповів Новини.LIVE.

Дружба Гордона з Ахметовим

За 2-3 тижні до повномасштабного вторгнення Дмитру Гордону повідомила розвідка, що у Києві з'явились російські ДРГ, у яких є його фотографії та домашня адреса. 

"У цей час за днів 12 до початку війни мені зателефонував мій друг Рінат Ахметов і дуже сильно запропонував негайно моїх дітей та батька, тещу і дідуся Олесі вивезти в будь-яку країну", — розповів Гордон. 

І вже 14-го лютого 2022 року родину Дмитра вивезли з України літаком Ріната Ахметова. 

Гордон наголосив на тому, що поважає та любить Ахметова і дуже вдячний йому за те, що той зробив для нього особисто та для України в цілому. 

Нагадаємо, приватне акціонерне товариство "Систем Кепітал Менеджмент" Ріната Ахметова змінює організаційно-правову форму на товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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