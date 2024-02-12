Гордон рассказал, как Ринат Ахметов спас его семью от российских ДРГ

Дмитрий Гордон рассказал, что перед началом полномасштабной войны на него и его семью охотились российские ДРГ. В это время близкий друг журналиста Ринат Ахметов предложил вывезти из страны всю семью Гордона.

Об этом Дмитрий Гордон рассказал Новини.LIVE.

Дружба Гордона с Ахметовым

За две-три недели до полномасштабного вторжения Дмитрию Гордону сообщила разведка, что в Киеве появились российские ДРГ, у которых есть его фотографии и домашний адрес.

"В это время, за 12 дней до начала войны, мне позвонил мой друг Ринат Ахметов и очень сильно предложил немедленно моих детей и отца, тещу и дедушку Олеси вывезти в любую страну", — рассказал Гордон.

И уже 14 февраля 2022 года семью Дмитрия вывезли из Украины самолетом Рината Ахметова.

Гордон отметил, что уважает и любит Ахметова и очень благодарен ему за то, что тот сделал для него лично и для Украины в целом.

Напомним, частное акционерное общество "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова меняет организационно-правовую форму на общество с ограниченной ответственностью (ООО).