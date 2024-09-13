Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

В інфопросторі України все частіше почали звучати заяви про ймовірні переговори з Росією. Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував відповідну інформацію.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 13 вересня.

Переговори з Росією

Гончаренко прокоментував слова президента Зеленського щодо того, що наразі Україна не буде вести ніяких перемовин та заявив, що не підтримує його у цьому.

"Тоді нам потрібна сила, щоб розгромити Росію і вона капітулювала", — зауважив він.

За словами нардепа, не можна казати, що діалогу з РФ в України немає. Оскільки раніше він, наприклад, вів перемовини про звільнення полонених та "зерновий коридор".

Гончаренко додав, що ніхто не висловлюється проти участі Росії у другому Саміті миру, але в результаті "це має вплинути на ситуацію з війною".