Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією arrow
Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

13 вересня 2024 р. 22:16

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

Text

20:25 Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

Text

17:55 Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

Text

17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

Text
Ексклюзив

16:54Приклад мужності — як ветеран ЗСУ відновлюється після протезування в США

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:25 Гришина пояснила, чому в Україні хочуть скасувати медалі у школах

Text

13:00 Дозвіл на удари вглиб Росії та контрнаступ росіян на Курщині — ефір День.LIVE

Text

12:49 Це шлях до тоталітаризму — експерт пояснив чим відеонагляд в Україні небезпечний

Text

11:49 Шкідники у військовій формі — нардеп Мазурашу заявив, що працівники ТЦК мають відрізнятися від ЗСУ

Text

10:43 Братчук назвав кількість росіян, які могли б бути біля Покровська, якби не Курська операція

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

Text

20:25 Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

Text

17:55 Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

Text

17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

Text
Ексклюзив

16:54 Приклад мужності — як ветеран ЗСУ відновлюється після протезування в США

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:25 Гришина пояснила, чому в Україні хочуть скасувати медалі у школах

Text

13:00 Дозвіл на удари вглиб Росії та контрнаступ росіян на Курщині — ефір День.LIVE

Text

12:49 Це шлях до тоталітаризму — експерт пояснив чим відеонагляд в Україні небезпечний

Text

11:49 Шкідники у військовій формі — нардеп Мазурашу заявив, що працівники ТЦК мають відрізнятися від ЗСУ

Text

10:43 Братчук назвав кількість росіян, які могли б бути біля Покровська, якби не Курська операція

В інфопросторі України все частіше почали звучати заяви про ймовірні переговори з Росією. Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував відповідну інформацію.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 13 вересня.

Переговори з Росією

Гончаренко прокоментував слова президента Зеленського щодо того, що наразі Україна не буде вести ніяких перемовин та заявив, що не підтримує його у цьому.

"Тоді нам потрібна сила, щоб розгромити Росію і вона капітулювала", — зауважив він.

За словами нардепа, не можна казати, що діалогу з РФ в України немає. Оскільки раніше він, наприклад, вів перемовини про звільнення полонених та "зерновий коридор". 

Гончаренко додав, що ніхто не висловлюється проти участі Росії у другому Саміті миру, але в результаті "це має вплинути на ситуацію з війною".

Також важливі новини дня по темі:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

22:33 На Волині судили чоловіка, який не з'явився до ТЦК через одруження — що вирішив суд

22:30 Перевернулася "швидка" — у Києві сталася масштабна ДТП

Text

22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

22:14 Лунін вперше відреагував на свій новий контракт із Реалом

22:02 У Харкові на головному флагштоку замінили прапор — яка причина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:59 Стало відомо, як учасники бойових дій можуть отримати земельну ділянку

21:44 Українським військовим присвоять електронні ідентифікатори — що це означає

21:37 Зеленський зустрівся з міністром оборони Данії Поульсеном — обговорили співпрацю

21:26 Світ на порозі "другої ракетної кризи", — Bloomberg

21:22 У Львові через ремонтні роботи перекриють деякі центральні вулиці

22:33 На Волині судили чоловіка, який не з'явився до ТЦК через одруження — що вирішив суд

22:30 Перевернулася "швидка" — у Києві сталася масштабна ДТП

22:14 Лунін вперше відреагував на свій новий контракт із Реалом

22:02 У Харкові на головному флагштоку замінили прапор — яка причина

21:59 Стало відомо, як учасники бойових дій можуть отримати земельну ділянку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:44 Українським військовим присвоять електронні ідентифікатори — що це означає

21:37 Зеленський зустрівся з міністром оборони Данії Поульсеном — обговорили співпрацю

21:26 Світ на порозі "другої ракетної кризи", — Bloomberg

21:22 У Львові через ремонтні роботи перекриють деякі центральні вулиці

21:14 Суттєве погіршення погоди — яким областям готуватися до злив та холоду цими вихідними

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

Text

22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

Text

20:25 Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

Text

17:55 Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

Text

17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

Text
Ексклюзив

16:54 Приклад мужності — як ветеран ЗСУ відновлюється після протезування в США

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:25 Гришина пояснила, чому в Україні хочуть скасувати медалі у школах

Text

13:00 Дозвіл на удари вглиб Росії та контрнаступ росіян на Курщині — ефір День.LIVE

Text

12:49 Це шлях до тоталітаризму — експерт пояснив чим відеонагляд в Україні небезпечний

Text

11:49 Шкідники у військовій формі — нардеп Мазурашу заявив, що працівники ТЦК мають відрізнятися від ЗСУ

Text

10:43 Братчук назвав кількість росіян, які могли б бути біля Покровська, якби не Курська операція