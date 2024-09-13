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Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

13 сентября 2024 г. 22:16

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В инфопространстве Украины все чаще стали звучать заявления о возможных переговорах с Россией. Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал соответствующую информацию.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 13 сентября.

Переговоры с Россией

Гончаренко прокомментировал слова президента Зеленского относительно того, что Украина не будет вести никаких переговоров и заявил, что не поддерживает его в этом.

"Тогда нам нужна сила, чтобы разгромить Россию и она капитулировала", — заметил он.

По словам нардепа, нельзя говорить, что диалога с РФ в Украины нет. Поскольку раньше он, например, вел переговоры об освобождении пленных и "зерновом коридоре".

Гончаренко добавил, что никто не высказывается против участия России во втором Саммите мира, но в результате "это должно повлиять на ситуацию с войной".

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