Берлинская объяснила, когда следует ожидать завершения войны

Основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская убеждена, что у России достаточно ресурсов, чтобы вести войну на истощение. В этой связи ожидать завершения войны пока не стоит.

Такое мнение Берлинская высказала в эфире Вечір.LIVE в четверг, 12 сентября.

Война продлится долго

"Это надолго. У меня это уже 11 год. Прогнозы по поводу того, сколько это может продолжаться — дело неблагодарное, поскольку могут быть разные факторы, которые резко изменят геополитический баланс сил", — считает Берлинская.

Она подчеркнула, что у России достаточно ресурсов и союзников, чтобы долго вести войну на истощение.

"Россия готова "играть" долго, на истощение. Ресурс для этого у них есть. Они привлекают не только свой военно-промышленный комплекс, но и объединение десятков стран — Китай, Северная Корея, Иран, Беларусь и многие другие", — напомнила военная.

Берлинская подчеркнула, что Россия активно восстанавливает ресурсы для ведения войны в тылу, в много километрах от линии фронта.

"Нужно уничтожать эту войну там, где она рождается. Она рождается не на фронте. Она рождается на складах боеприпасов России в 500 км, на заводах по ремонту техники в 1000 км от фронта, на полигонах с личным составом", — считает она.

Военная подчеркнула, что именно по этим объектам Украина должна наносить главные удары.

"Оттуда должны лететь наши дроны, наши ракеты. Западные ракеты! Это подчеркивает наше руководство, и я рада, что на этом акцентируется внимание", — подчеркнула Берлинская.